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Культура | Оркестр «Пенза» выступит с юбилейной программой

27.11.2019|18:01
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Лучшее за 60 лет и не только. Муниципальный русский народный оркестр «Пенза» репетирует юбилейную программу.

Готовиться к круглой дате музыканты начали еще в прошлом сезоне. В программу сразу же внесли произведения в аранжировке Вадима Попова, основателя оркестра, чье имя он теперь носит. Прозвучат и новые композиции. Почетными гостями на концерте станут те, кто когда-то работал в коллективе.

«У нашего прославленного дирижера Валерия Александровича Смолякова тоже юбилей, ему исполнилось 80 лет буквально несколько дней назад. И мы его не могли не пригласить, он даже поучаствует в этом концерте. Он дирижирует свой блок, и мы его поздравим обязательно. Здесь и наши солистки оркестра, Татьяна Молчанова, и приглашенные солисты, которые будут петь с оркестром», - сообщил художественный руководитель оркестра «Пенза» Эдуард Пятунин.

Кстати, в сокращенном варианте юбилейную программу уже представляли на суд зрителей. Правда, не пензенских. На днях музыканты вернулись из Липецкой области, где в усадьбе Скорняково-Архангельское был презентован совместный проект местного дирижера Алексея Жукова, сурского оркестра и московских актеров.

Заслуженный артист России Георгий Мартиросян и Катерина Шпица под аккомпанемент народных инструментов читали повесть Пушкина «Метель». Свой репертуар пензенцы представляли во втором отделении вечера русской классики.

«Он у них прошел с большим успехом. В этом имении сделан специальный холл-галерея. Я хочу сказать, что билеты были не очень дешевые, от 1,5 до 3 тысяч, и учитывая то, что из Липецка до Скорняково-Архангельского 60 с лишним километров, зал был забит битком», - рассказал Эдуард Пятунин.

Поэтому музыкально-поэтическую «Метель» решено повторить в Пензе. А юбилейный концерт муниципального русского народного оркестра «Пенза» состоится на сцене большого зала Центра культуры и досуга 2 декабря в 18:30.

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