26.11.2019 | 16:36

Пензенцы приветствовали Анастасию Гамалей-Воскресенскую, пианистку из столицы. Выступала она в филармонии вместе с оркестром Губернаторской симфонической капеллы.

«Это два концерта фортепианных Моцарта, вершина его творчества, совершено гениальная музыка. Они разнохарактерные. Концерт фортепианный подразумевает как раз некое соревнование между фортепиано и оркестром, в этом и есть смысл. С одной стороны, они аккомпанируют, с другой - мы соревнуемся, все прекрасно», - отметила Анастасия Гамалей-Воскресенская.

Московская пианистка - дочь Александра Князева, именитого виолончелиста и органиста, он приезжал в город на Суре. Что же касается Гамалей-Воскресенской, то она на сцене находилась не весь вечер. Местные артисты выступали и без нее.

«У нас есть одно эксклюзивное произведение - музыка к драме «Тамос, царь Египта». Это такое произведение, которое Моцарт написал, наверное, единственное для драматического театра.

Это произведение практически не исполняется. Буквально недавно мне попалась запись, и я подумал, что с ним нужно обязательно познакомить нашу пензенскую публику. Это премьера в Пензе», - сообщил дирижер оркестра Губернаторской симфонической капеллы Вячеслав Филиппенков.