24.11.2019 | 12:12

Марат Нигматуллин. Это не известный в прошлом футболист, а известный в узких кругах автор - исполнитель своих уникальных песен. Уроженец Уфы не собирает стадионы. Со своим зрителем он общается с глазу на глаз.

«Когда говорят: «Пойдем на Стинга!» (или на Эрика Клептона, или на Абрама Руссо), ты говоришь: «Пойдем, конечно, даже не знаю, кто это, но звучит круто, будет классно». А что думает человек, когда слышит: Марат Нигматуллин? Наверняка он думает: «Зачем меня зовут на какой-то татарский сабантуй? Начнется - чак-чак, тюбетейки...» Круто, что вы доверились своим друзьям и пришли сюда», - обратился к собравшимся пензенцам Марат.

Публика, которая приходит на его концерты, особенная, как и сам музыкант. Все на позитиве, просветленные, добрые, думающие. А как иначе, ведь это действительно песни о главном и о том, что не лежит на поверхности массового сознания.

Пенза вошла в гастрольный тур музыканта. Следующий город, который осветит Марат, Самара.