22.11.2019 | 19:20

Один автопортрет, второй, и тот же человек на коне. Ему нравится рисовать не только себя, но и других, пейзажи, натюрморты, сюжетные сюрреалистические композиции. Работы Никаса Сафронова стоят очень дорого, а его имя знакомо миллионам россиян, в отличие от множества менее удачливых современных живописцев.

Сафронов считается одним из самых известных художников в стране, входит в десятку лучших авторов в мире. В Пензе выставка картин Сафронова открылась в третий раз. 10 лет назад мастер сам приезжал в город на Суре, а в этот раз не смог.

«Так как у Никаса график очень плотный, он сейчас еще снимается в кино, у него съемки проходят, поэтому он, к большому сожалению, в Пензе не присутствует, но мы готовим его приезд как подарок к Новому году в середине декабря», - сообщила куратор выставки Юлия Романова.

А вот работами Сафронова можно любоваться уже теперь. Выставка называется «Ожившие полотна».

«Никас пишет в разных направлениях. Это пейзажи, портреты, графика, и его особенный стиль автора, который называется Dream Vision, что означает «видение своей мечты». На этих картинах сюжет будто оживает», - пояснила Юлия Романова.

Искусствоведы считают, что секрет успеха Никаса Сафронова прост.

«Он пытается (и у него неплохо получается) говорить понятным, конкретным языком со своим зрителем. Что отличает его творчество? Если обобщенно сказать, это то, что через призму постмодерна, через современный язык, современную интерпретацию он показывает классическое искусство», - отметил заместитель директора Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого Дмитрий Бушмин.

На выставке представлено около 60 работ.