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Культура | В Пензе десятки пар закружились в «Хрустальном вальсе - 2019»

18.11.2019|16:27
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Во дворце единоборств «Воейков» прошел российский турнир по танцевальному спорту «Хрустальный вальс - 2019». В город на Суре съехались десятки пар со всей страны.

Михаил Шишканов и Анастасия Краюшкина на турнире защищали честь родной Пензенской области. Хотя спортсмены танцуют в паре всего полгода, они уже не раз становились победителями различных соревнований.

«В Москве, в Ижевске и в других городах России. Нам очень нравится наш дуэт. Мы кайфуем от того, что танцуем вместе», - поделилась Анастасия.

Участники «Хрустального вальса» грациозно скользили по паркету в ритмах танго, фокстрота, также был представлен и брейк-данс, ставший с недавних пор олимпийским видом спорта.

В память о девятнадцатом по счету турнире в Пензе судьям вручили сувениры, изготовленные на Никольском хрустальном заводе. А лучшие танцевальные пары получили кубки и грамоты.

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