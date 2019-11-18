18.11.2019 | 16:27

Во дворце единоборств «Воейков» прошел российский турнир по танцевальному спорту «Хрустальный вальс - 2019». В город на Суре съехались десятки пар со всей страны.

Михаил Шишканов и Анастасия Краюшкина на турнире защищали честь родной Пензенской области. Хотя спортсмены танцуют в паре всего полгода, они уже не раз становились победителями различных соревнований.

«В Москве, в Ижевске и в других городах России. Нам очень нравится наш дуэт. Мы кайфуем от того, что танцуем вместе», - поделилась Анастасия.

Участники «Хрустального вальса» грациозно скользили по паркету в ритмах танго, фокстрота, также был представлен и брейк-данс, ставший с недавних пор олимпийским видом спорта.

В память о девятнадцатом по счету турнире в Пензе судьям вручили сувениры, изготовленные на Никольском хрустальном заводе. А лучшие танцевальные пары получили кубки и грамоты.