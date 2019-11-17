17.11.2019 | 13:48

В девятый раз в Каменке зажигали «звездочки» - юные таланты со всего района собрались на конкурс. Всего на суд жюри было представлено 63 номера.

Участников конкурса поделили на четыре возрастные категории. Самому младшему артисту, поднявшемуся на сцену, всего 5 лет, старшему - уже 17.

«Детки были маленькие очень интересные. То есть подрастающее поколение сейчас идет (5-7 лет) - слышно уже, что есть из кого выбрать. На районные праздники, субботние вечера, для больших концертов детей можно взять», - сообщила организатор конкурса «Каменские звездочки» Светлана Канайчева.

Она совершенно уверена, что талантливая молодежь есть.

А самые одаренные представят Каменский район на областном конкурсе. Он состоится в декабре.