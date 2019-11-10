10.11.2019 | 14:01

Артисты Центра культуры и досуга дарят людям праздник уже 85 лет. Открытый в 1934 году и до 1994-го именовавшийся Дворцом культуры имени Кирова, он и сейчас остается местом притяжения жителей и гостей города.

«Для Пензы открытие его было знаковым явлением, особенно если представить, что в 1934 году это была заводская окраина: болото, пустыри. Вместе с Центром культуры и досуга рос город Пенза. Я думаю, что сегодня он красивый, замечательный неслучайно. Волшебную роль играет всегда культура. Культура помогает людям понять, что они люди», - отметил директор ЦКиД г. Пензы Евгений Шилов.

На юбилейном концерте выступали как начинающие воспитанники Центра культуры и досуга, так и давно ставшие легендарными коллективы: «Голоса России», хор имени Гришина, хореографический ансамбль «Вензеля».

Телеверсию юбилейного концерта Центра культуры и досуга можно будет увидеть на 11 канале в ближайшее время. Следите за программой.