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Культура | В Пензе Центр культуры и досуга отметил 85-летие концертом

10.11.2019|14:01
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Артисты Центра культуры и досуга дарят людям праздник уже 85 лет. Открытый в 1934 году и до 1994-го именовавшийся Дворцом культуры имени Кирова, он и сейчас остается местом притяжения жителей и гостей города.

«Для Пензы открытие его было знаковым явлением, особенно если представить, что в 1934 году это была заводская окраина: болото, пустыри. Вместе с Центром культуры и досуга рос город Пенза. Я думаю, что сегодня он красивый, замечательный неслучайно. Волшебную роль играет всегда культура. Культура помогает людям понять, что они люди», - отметил директор ЦКиД г. Пензы Евгений Шилов.

На юбилейном концерте выступали как начинающие воспитанники Центра культуры и досуга, так и давно ставшие легендарными коллективы: «Голоса России», хор имени Гришина, хореографический ансамбль «Вензеля».

Телеверсию юбилейного концерта Центра культуры и досуга можно будет увидеть на 11 канале в ближайшее время. Следите за программой.

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