10.11.2019 | 13:37

Почти 10 лет вместе. Зимой трио «Садко» отметит юбилей своей творческой деятельности большим концертом в Москве. Пока же столичные артисты дарили народные песни и произведения собственного сочинения пензенской публике.

В финале песни о гадании на ромашках юная поклонница вышла на сцену с другими цветами - герберами. Видимо, для ромашек не сезон.

Коллектив был создан в 2010 году выпускниками академии музыки имени Гнесиных. Все участники группы родом из глубинки.

«Я из Мордовии, это два шага буквально. А ребята уже с 2003 года тоже со мной приезжают в Мордовию. Они в принципе тоже уже омордвинились, или как это правильно сказать. В общем, мы земляки. Пензу мы любим уже как родную, и она, слава богу, отвечает нам взаимностью», - рассказал солист группы «Садко» Александр Бардин.

В областной филармонии не было свободных мест. Группа «Садко» давно покорила сердца пензенских зрителей своими искренними и душевными песнями.