03.11.2019 | 14:14

«Баян собирает друзей» - в Каменке прошел фестиваль под таким названием. Впервые он был организован в Пензе пять лет назад. И вот теперь добрался до глубинки.

«Это наш бренд, мы можем это гарантировать. Кстати, были попытки в Москве повторить наши такие вот встречи. Пропаганда баяна сейчас очень важна, потому что есть тенденция небольшого такого спада - время инновационное», - пояснил организатор фестиваля «Баян собирает друзей» Эдуард Токарев.

«Не имеет значения место, размер сцены. Имеет значение только зритель, который приходит, хочет услышать народную песню, народный голос. Почувствовать артиста, его сердце, его душу, его отношение и, придя домой, поделиться настроением», - выразила свое мнение артистка Пензенской филармонии Марта Серебрякова.

В зале каменского районного Дома культуры, который едва вместил всех желающих, настроение создавали ведущие народные коллективы и солисты Пензы.

Организаторы обещают, что в следующем году баян вновь соберет друзей в Каменке и праздник станет более масштабным. На него намерены пригласить не только местных самодеятельных артистов, но и гостей из соседних районов.