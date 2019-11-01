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Культура | В Пензе дали мастер-классы гитаристы с мировым именем

01.11.2019|18:39
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Лауреат международных конкурсов, старший преподаватель Уральской государственной консерватории в Екатеринбурге Станислав Нестеров устроил музыкальный экстрим. Свою гитару он так ни разу и не достал во время концерта. Играл на музыкальных инструментах, которых до этого даже в руках не держал.

«Повод, по которому мы собрались, - это выставка и конкурс гитар ручной работы мастеров из абсолютно разных регионов нашей страны», - рассказал он.

Такого форума в Пензе еще не было. Свои мастер-классы всем желающим дали гитаристы-виртуозы с мировым именем. Параллельно они выступали в составе жюри - оценивали музыкальные инструменты. Российские умельцы привезли их из разных регионов. Цель - показать, что гитары, изготовленные руками отечественных мастеров, нисколько не уступают зарубежным аналогам, а порой и превосходят их.

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Гость|01.11.2019 19:34|

Блэкмор приехал? Сантана? Малмстин? Гилмор? Дидюля? Зинчук?

Гость|01.11.2019 19:58|

Гость писал(a):

Блэкмор приехал? Сантана? Малмстин? Гилмор? Дидюля? Зинчук?
А разве они умеют играть на классической гитаре?

Имя: Гость
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