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Культура | Любительские театры Пензы приняли участие в фестивале

28.10.2019|15:57
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В Пензе стартовал фестиваль любительских театров. Он проходит на нескольких площадках. В Литературном музее выступил «Голос поэта». Коллектив представил постановку, посвященную Пушкину и Лермонтову.

«Мы делаем концертные программы. Но поскольку мы театр, в этих концертных программах у нас театрализованные номера», - рассказала художественный руководитель камерного литературного театра «Голос поэта» Юлия Никулина.

Евгений Гладков тоже оказался на сцене. Студент сыграл одну из главных ролей.

«На данный момент я одет в жанре 1812 года, Бородино», - отметил актер.

«Будем искать лучшую женскую роль и лучшую мужскую роль. Главное, чтобы это было ярко, интересно и желательно необычно», - подчеркнул председатель жюри фестиваля Борис Лисач.

Фестиваль «Театральный калейдоскоп. Удивительный мир - театр» продлится до 1 ноября.

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