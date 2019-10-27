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Культура | Пензенских любителей фотоискусства ждет выставка «Золотая женщина»

27.10.2019|13:14
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Сначала Сергей Майоров хотел назвать фотовыставку «Золотая баба». На средневековых картах Россия обозначалась с помощью такого символа. Но перевести на английский словосочетание не удалось. Так появилась «Золотая женщина».

«Это необязательно должна быть сильно молодая, на выставке вы увидите и женщин в возрасте. Абсолютно разные. Это просто как бы гимн женщине», - обозначил идею представитель Международной федерации фотоискусства в России Сергей Майоров.

На выставке - работы победителей и призеров международных конкурсов с географией от Китая до США. Всех их объединил образ женщины. Помимо фотографий, в экспозиции нашли свое место графические и скульптурные произведения из фондов Пензенской картинной галереи и частной коллекции Александра Сычева.

«Мы сначала хотели выставку обнаженки сделать «18+». Но потом как-то ее расширили, чтобы образ пожилой женщины, красоту внутреннюю женщины показать, и она немножко видоизменилась», - пояснил коллекционер Александр Сычев.

На выставке можно увидеть работы Горюшкина-Сорокопудова, Дега, Волохо, Терещенко. Продлится она до 22 ноября.

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Гость|27.10.2019 18:27|

Там одни эксбиционнисты

Гость|27.10.2019 18:46|

С золотыми руками бабочки ночные.

Имя: Гость
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