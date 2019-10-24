24.10.2019 | 17:46

В четверг, 24 октября, в Пензенской областной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова стартовал проект «Созвучие имен».

Суть его - в объединении именных библиотек страны для совместной деятельности по трем направлениям: обмен опытом, пополнение фонда изданиями о тех, чьи имена носят библиотеки, и культурно-просветительская деятельность - лекторий онлайн.

Первая лекция под названием «Пегий человек в пестрой стране» посвящалась Александру Куприну. На связи с Пензой были библиотеки Гатчины, Ульяновска, Новосибирска, Мордовии, Крыма.

Перед коллегами выступила главный редактор «Купринской энциклопедии» Татьяна Александровна Кайманова.

«Следующий лекторий онлайн будет посвящен Александру Николаевичу Радищеву», - сообщается на сайте библиотеки имени М. Ю. Лермонтова.