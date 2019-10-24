Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|24 окт 2019|18:44
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+11oC
+12oC
Завтра | Облачно |
  71.45  |  $  64.23

Культура | Пензенские библиотекари вместе с коллегами прослушали лекцию о Куприне

24.10.2019|17:46
Печать

В четверг, 24 октября, в Пензенской областной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова стартовал проект «Созвучие имен».

Суть его - в объединении именных библиотек страны для совместной деятельности по трем направлениям: обмен опытом, пополнение фонда изданиями о тех, чьи имена носят библиотеки, и культурно-просветительская деятельность - лекторий онлайн.

Первая лекция под названием «Пегий человек в пестрой стране» посвящалась Александру Куприну. На связи с Пензой были библиотеки Гатчины, Ульяновска, Новосибирска, Мордовии, Крыма.

Перед коллегами выступила главный редактор «Купринской энциклопедии» Татьяна Александровна Кайманова.

«Следующий лекторий онлайн будет посвящен Александру Николаевичу Радищеву», - сообщается на сайте библиотеки имени М. Ю. Лермонтова.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!