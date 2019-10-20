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Культура | Пензенцы увидели новую постановку «Метаморфоз» Никиты Михалкова

20.10.2019|14:59
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Специальное ортопедическое кресло приготовили для известного режиссера, трудоспособности которого можно только позавидовать. Перенеся очередную операцию на ноге, Никита Михалков отправился в гастрольный тур по городам России вместе со своими учениками.

«Как можно усидеть дома, когда все, что ты делаешь руками со своими друзьями, коллегами, актерами... Не хочется отпускать это от себя, пока необходимо корректировать все время», - отметил народный артист РСФСР Никита Михалков.

В областном драматическом театре вновь творятся «Метаморфозы». «Ведьма» - так называется пятая по счету постановка творческой мастерской художественного руководителя академии кинематографического и театрального искусства. В ее рамках студенты Никиты Сергеевича представляют публике свои итоговые работы.

«Импонирует тем, что он ставит постановки таких великих писателей, как Чехов и Бунин (Чехов вообще мой любимый писатель), и своей импровизацией. И доносит до нас, что прошло столько лет после смерти Чехова и Бунина, а все реально», - высказала свое мнение зритель Ольга Жеворченкова.

Отличительной чертой постановок труппы является отсутствие на сцене привычных декораций. Они проецируются с помощью современных технологий.

Студенты театральной лаборатории, обучение в которой стоит немалых сил, а главное средств (400 тысяч рублей за год), говорят, что финансовые вливания того стоят.

«Поучиться у легенды, мне кажется, хочется каждому. И дало очень многое, уникальный опыт. Никита Сергеевич - особенный режиссер, который работает с твоими внутренними, глубинными струнами. И он очень работает тонко, я бы даже сказала «киношно», - рассказала актриса Алина Сухарева.

Четвертый раз пензенцы смогли увидеть метаморфозы, которые происходят с учениками народного артиста РСФСР.

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Гость|20.10.2019 15:19|

penzainform.ru писал(a):

т. Никита Сергеевич - особенный режиссер, который работает с твоими внутренними, глубинными струнами. И он очень работает тонко, я бы даже сказала «киношно», - рассказала актриса Алина Сухарева
ВРАНЬЕ.

Имя: Гость
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