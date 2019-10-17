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Культура | Московский театр оперетты привез в Пензу «Летучую мышь»

17.10.2019|17:57
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«Мы совершенно разные с моей героиней», - говорит Елена Ионова про Розалинду. Народная артистка России играет ее в знаменитой постановке «Летучая мышь», которую в Пензу привез Московский театр оперетты.

«Приходится подстраиваться под этот характер. Я стараюсь быть наивной, в чем-то глупенькой. Но изначально у нас был вариант, что она прозревает: присутствует при разговоре Генриха и Фалька и понимает, что ее обманывают», - рассказала Елена Ионова.

Пенза стала третьим городом в традиционном мини-туре театра. До этого «Летучую мышь» посмотрели в Ульяновске и Саратове. Добрые, с тонким юмором и проверенные временем оперетты зрители Поволжья всегда принимают радушно.

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