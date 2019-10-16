16.10.2019 | 15:56

Видами природы, эпизодами сельской и городской жизни Кирова, Орска, Оренбурга, Чебоксар и даже Бишкека теперь могут наслаждаться пензенцы. Восемь художников приняли участие в международном пленэре в Сердобске. В перерыве между написанием этюдов в районном центре иногородние живописцы заехали в Пензу, где организовали свою выставку.

«Мы сегодня получаем в дар эти замечательные работы, которые теперь станут украшением экспозиций нашей галереи, Губернаторского дома. Я в восхищении от каждой работы из здесь представленных, мне очень интересна манера, очень необычная для пензенской художественной школы», - сообщил директор Пензенской картинной галереи Кирилл Застрожный.

Жаныбек Суйунбеков приехал из столицы Киргизии. Он любит писать архитектурные формы, сумел найти вдохновение и в Сурском крае.

«Вчера только писали церковь в центре Сердобска, по селам тоже ездили, в Долгорукове писали. Я впервые в России, мне очень понравилось, при возможности опять сюда приеду. Здесь очень хорошо - природа, лес», - отметил художник.

Всем участникам международного сердобского пленэра и дарителям собственных работ Пензенской картинной галерее вручили благодарственные письма и подарки.