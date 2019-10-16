16.10.2019 | 16:44

На сцену драматического театра вышли чеченские горячие парни и целомудренные красавицы - государственный ансамбль танца «Вайнах».

Вайнахи - древнейший коренной народ Кавказа. У него свои нравы и обычаи, культура и традиции, трепетно хранимые по сей день.

«Все, что есть у народа, мы хотим на сцене передать», - уточнил балетмейстер-постановщик ансамбля Турко Хасимиков.

Энергетика ансамбля покоряет. Смесь кипучего темперамента, высокой самоотдачи и искренности сделали свое дело: «Вайнах» - кавалер ордена имени первого президента Чечни Ахмада Кадырова, лауреат премии Правительства России, обладатель Гран-при международных конкурсов и фестивалей.

«Нас всегда тепло принимают. Где бы мы ни выступали, всегда находятся чеченцы, встречают после концерта. Даже тут», - рассказал артист ансамбля Абу Демельханов.