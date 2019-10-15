15.10.2019 | 15:10

Пианист Андреа Саммартино и певица Грета Панетьери всегда вместе - и когда отдыхают, и когда работают. Итальянская чета выступила в филармонии.

Иностранцы в Пензе уже бывали. Спустя полтора года после первого визита они представили обновленную программу.

«Мы исполняем великую итальянскую классику эстрады, джазовые композиции и произведения моего личного сочинения - все лучшее», - рассказала Грета Панетьери.

Концерт итальянцев сопровождал джазовый ансамбль под руководством Юрия Белоногова.

«Нам помогает язык музыки, мы общаемся нотами и их буквенно-цифровыми обозначениями. Это все нам помогает», - пояснил руководитель «Экспресс-бэнда».

Программа продолжалась полтора часа. Итальянка понравилась пензенцам, поклонники вручили ей цветы и небольшие подарки.