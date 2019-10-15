15.10.2019 | 15:34

Композиция Курта Кобейна, лидера рок-группы «Нирвана», о духе юности - один из многих хитов, исполненных симфоническим коллективом Concord Orchestra.

Стиль музыкантов - постоянно танцевать и двигаться по сцене. Руководит их перемещениями итальянец Фабио Пирола.

На самую знаменитую песню Status Quo «Теперь ты в армии» не раз делали каверы, в том числе немало шуточных и пародийных. В ускоренном темпе мелодию играла даже «Дюна» в песне «Страна Лимония». В симфоническом исполнении композиция звучит фантастически.

Не обошлась программа и без одного из самых узнаваемых гитарных рок-риффов из Smoke on the water.

Под хиты Metallica, Kiss, Scorpions, Qween и других рок-легенд в Пензе танцевали представители нескольких поколений.