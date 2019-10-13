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Культура | В Городищенском районе провели фестиваль «Милая роща»

13.10.2019|11:30
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Праздник, объединяющий всех. В 2019 году фестиваль народного творчества «Милая роща» имени Матрены Смирновой, которую называют путеводной звездой Городищенского района, стал девятым по счету и самым многочисленным.

«Землю можно обработать, можно запустить, можно снова все в оборот ввести... Но память о выдающихся людях мы обязаны хранить всегда», - отметил глава Городищенского района Александр Водопьянов.

Поэтесса Лидия Терехина была лично знакома с Матреной Платоновной. Правда, когда состоялась их встреча, первой едва исполнилось четырнадцать лет, второй было уже пятьдесят. Лидия Ивановна только начинала писать стихи и занималась в Пензе в творческом кружке.

«Матрена Платоновна Смирнова из Ишима пешком (тогда автобусы не ходили) приходила на эти наши литературные занятия. В кирзовых сапогах, на которые налипали комья грязи. Она приходила, чтобы услышать молодых, чтобы сказать им свое слово, прочитать что-то. Это незабываемые были времена», - поделилась воспоминаниями член Союза писателей России Лидия Терехина.

Теперь она член жюри на творческом фестивале, где свои произведения читает молодежь. Святослав Кучер приехал из Никольска, чтобы выступить на площадке «Новые имена». Любит Пушкина, Лермонтова, по душе ему и стихи поэта из народа Матрены Смирновой.

«Край наш Пензенский привольный, вдаль бегущие пути... Хлебосольный и раздольный - есть где душу отвести», - продекламировал юный участник фестиваля.

В ясный осенний день играла гармонь и выступали творческие коллективы буквально повсюду, от Дома культуры до городской ярмарки. И пусть не всегда звучали песни Матрены Смирновой, главное, что праздник организовали в ее честь.

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Гость|13.10.2019 14:01|

От всей души спасибо городищенцам за радушный прием и отличную организацию, с удовольствием приняли участие в фестивале, приедем ещё!

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