13.10.2019 | 14:07

Казань взяли, теперь позади и Санкт-Петербург. Детский фольклорный ансамбль «Потешки» из Каменки под руководством Дениса и Елены Токаревых сначала стал лауреатами I степени фестиваля, проходившего весной в столице Татарстана, а затем подтвердил свое мастерство на берегах Невы в суперфинале творческого состязания.

В Санкт-Петербург прибыли более 750 человек из 75 городов России, Эстонии, Казахстана, Таджикистана.

«Когда ездили в Казань, мы находились в младшей группе, а на суперфинал мы попали уже в среднюю группу, потому что за полгода наши дети выросли. И за это мы очень сильно переживали: в принципе мы оказались самые маленькие», - рассказала руководитель фольклорного ансамбля «Потешки» Елена Токарева.

Тем не менее в своей номинации каменцам не было равных.

Также диплом лауреата II степени получила участница коллектива Елизавета Исаева.