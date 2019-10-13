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Культура | Каменские «Потешки» стали лучшими на фестивале в Санкт-Петербурге

13.10.2019|14:07
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Казань взяли, теперь позади и Санкт-Петербург. Детский фольклорный ансамбль «Потешки» из Каменки под руководством Дениса и Елены Токаревых сначала стал лауреатами I степени фестиваля, проходившего весной в столице Татарстана, а затем подтвердил свое мастерство на берегах Невы в суперфинале творческого состязания.

В Санкт-Петербург прибыли более 750 человек из 75 городов России, Эстонии, Казахстана, Таджикистана.

«Когда ездили в Казань, мы находились в младшей группе, а на суперфинал мы попали уже в среднюю группу, потому что за полгода наши дети выросли. И за это мы очень сильно переживали: в принципе мы оказались самые маленькие», - рассказала руководитель фольклорного ансамбля «Потешки» Елена Токарева.

Тем не менее в своей номинации каменцам не было равных.

Также диплом лауреата II степени получила участница коллектива Елизавета Исаева.

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Гость|13.10.2019 17:14|

Заголовок и смысл разные,одними из лучших - да,но не лучшими

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