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Культура | В Литературном музее открылась выставка работ Ларисы Громыко

11.08.2019|13:12
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Восемь лет назад она оставила родное село Старые Громыки Гомельской области Белоруссии и переселилась в Пензу, вышла замуж. В Литературном музее открылась выставка художественных работ Ларисы Громыко, родственницы министра иностранных дел Советского Союза, председателя президиума Верховного Совета СССР Андрея Андреевича Громыко.

«Его дядя был женат на моей, можно сказать, бабушке. Она, правда, рано умерла, он очень сожалел. А это был любимый дядя Андрея Андреевича Громыко. Бабушка мне говорила, тоже по маминой линии, что они где-то двоюродные», - рассказала художница.

Творчество Ларисы Дементьевны, как она сама считает, вдохновлено энергией древнегреческого бога Посейдона, хотя родилась она недалеко от Брестской крепости.

«Родители меня прозвали в детстве Господин Репин, потому что кто приходит в гости на огонек - я сажусь рисовать его портрет. Узнаваемы были, благодарили. Ну а сегодня вот «В гостях у внучки Посейдона» потому, что я Лариса, а у Посейдона была внучка Лариса», - добавила она.

Лариса Громыко не только художник. Она еще и фельдшер, педагог, писатель, культуролог и, конечно, талантливая жена.

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