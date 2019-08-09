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Культура | В Пензенской области создателям сувениров раздадут 575 000 рублей

09.08.2019|11:11
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В регионе проводят конкурс «Пензенский сувенир». К участию в нем приглашаются предприятия, мастера народных художественных промыслов и ремесленники.

Желающим предлагается до 31 августа 2019 года прислать заполненную заявку и фотографию созданного сувенира по адресу suvenir-penza@mail.ru (не более двух работ).

Конкурс проводится в пяти номинациях: керамика, гончарство; плетение из лозы, изделия из бересты, дерева; художественная роспись; вышивка, ткачество, батик; художественное стекло, пуховязание, изделия из кожи, упаковка с пензенской тематикой.

В каждой номинации предусмотрено четыре призовых места: первые три распределит жюри, еще одно - народное голосование на сайте конкурса nhp-penza.ru (там же размещены Положением о региональном конкурс и образец заявки на него).

Пятеро победителей получат по 50 000 рублей. За вторые места в номинациях выплатят по 30 000, за третьи - по 20 000.

Тем, кто наберет больше всего голосов на сайте конкурса, вручат по 15 000 рублей, сообщили в пресс-службе областного правительства.

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