04.08.2019 | 13:15

Сами не спали и зверям не давали. Пензенский зоопарк впервые почти за 40 лет своего существования распахнул двери для посетителей после захода солнца. Люди пришли в гости к животным, как в сказке про Мауги, с Красным Цветком.

Фаер-шоу стало, пожалуй, главной изюминкой ночной акции. После огненного представления народ выдвинулся к вольерам с животными.

«При теплой погоде людей было бы больше в зоопарке. Но я считаю, что эксперимент удался. Судить людям, посмотрим, какие отзывы будут, - отметил директор Пензенского зоопарка Андрей Воскресенский. - Мы подсветили зоопарк специально, включили старые фонари, которые не работали, восстановили их полностью. Подсвечивали, чтобы люди ориентировались, а не просто блуждали в темноте».

Не всех обитателей учреждения культуры удалось застать бодрствующими. Не спал дикобраз - он танцевал, лемуры смотрели на ночных гостей удивленными глазами, а полярный медведь на радость публике нырял в бассейн.

«Мишка - от него в восторге. Вольер новый, так все красиво. И он просто какой-то цирковой шоумен, круто!» - оценила одна из посетительниц.

Те, кто хотел, смогли увидеть жизнь ночных зверей.

«Для детей очень интересно», - высказала свое мнение любительница природы.

В общей сложности ночь в зоопарке провели порядка двух тысяч пензенцев и гостей города.