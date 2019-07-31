31.07.2019 | 16:00

В Пензенской картинной галерее отреставрировали полотно Алексея Боголюбова «Царская поездка по Волге», созданное художником в 1860 году.

Целый комплекс работ по возрождению произведения искусства проделала опытный специалист Ольга Карасева.

«Ей удалось не только снять значительное потемнение и загрязнение красочного слоя, но и удалить провисание, деформацию и коробленность холста», - сообщили в галерее, отметив, что в ближайшее время полотно вернется в постоянную экспозицию.

В 2018 году новую жизнь вдохнули в 17 работ из фонда музея, среди них - живопись, графика, иконы и предметы декоративно-прикладного искусства.

10 картинами занимались в Государственном научно-исследовательском институте реставрации и научно-реставрационном центре имени И. Э. Грабаря в Москве. Также над восстановлением картин трудились студенты Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова и Ольга Карасева.

В январе в Губернаторском доме обновленные работы представили публике - там открылась выставка «Возрожденные шедевры».