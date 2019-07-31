Пензенское информационное агентство|18+|Среда|31 июл 2019|17:11
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+12oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+15oC
+16oC
Завтра | Облачно |
  70.86  |  $  63.59
 

Культура | В Пензе отреставрировали картину «Царская поездка по Волге»

31.07.2019|16:00
Печать

В Пензенской картинной галерее отреставрировали полотно Алексея Боголюбова «Царская поездка по Волге», созданное художником в 1860 году.

Целый комплекс работ по возрождению произведения искусства проделала опытный специалист Ольга Карасева.

«Ей удалось не только снять значительное потемнение и загрязнение красочного слоя, но и удалить провисание, деформацию и коробленность холста», - сообщили в галерее, отметив, что в ближайшее время полотно вернется в постоянную экспозицию.

В 2018 году новую жизнь вдохнули в 17 работ из фонда музея, среди них - живопись, графика, иконы и предметы декоративно-прикладного искусства.

10 картинами занимались в Государственном научно-исследовательском институте реставрации и научно-реставрационном центре имени И. Э. Грабаря в Москве. Также над восстановлением картин трудились студенты Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова и Ольга Карасева.

В январе в Губернаторском доме обновленные работы представили публике - там открылась выставка «Возрожденные шедевры».

Источник — фото vk.com/penzagallery
0
0
0
0
 
Гость|31.07.2019 16:26|

мужик справа на фото-он алкоголик?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!