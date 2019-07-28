28.07.2019 | 16:05

На Театральной площади с утра было большое количество флагов с голубыми Андреевскими крестами: так пензенцы, имеющие опыт службы в Военно-Морском Флоте, отмечали свой профессиональный праздник. Многие взяли с собой жен и сыновей.

Напротив театра формировалась колонна: моряки организованным шествием в 10:00 должны были отправиться по Московской к зданию администрации Пензы. На построение с гордостью смотрели и те, кто никогда не служил.

«Этот праздник значит, что Россия и флот неразделимы. У нас столько морей, океанов! Без флота Россия - это не Россия», - высказала свое мнение пензячка.

По дороге к монументу «Во славу русского оружия» колонна моряков привлекала внимание прохожих. Многие снимали шествие на видео.

«Очень впечатляет. Мы очень рады, что у нас проводятся такие праздники. Мы работаем в центре и, когда приходим на работу, сразу поднимается настроение, чувствуется наше советское время. Очень приятно», - порадовалась горожанка.

В Советском Союзе День Военно-Морского Флота был учрежден постановлением Совета Народных Комиссаров и ЦК ВКП(б) от 1939 года, согласно которому праздник должен был отмечаться 24 июля. А в 1980-м главная дата для моряков стала плавающей. Ее перенесли на последнее воскресенье июля.

«Всех вас объединяет общественная организация «Пензенское морское собрание». Я очень рад, что вы можете находить в ней реализацию своих планов. Одно из мероприятий, которые вы запланировали себе, - это установка памятника в городе Пензе. Я думаю, что в ближайшее время совместными усилиями нам удастся это совершить», - заявил начальник управления внутренней политики правительства области Павел Маслов.

В сухопутный город приехал гость из Санкт-Петербурга, чтобы отметить работу председателя Пензенского морского собрания.

Минутой молчания почтили память всех моряков, кто погиб, исполняя свой служебный долг, и возложили цветы к монументу «Во славу русского оружия», после чего пришедшие разделились: одни отправились в автопробег в Терновку, другие пешком пошли к Дому молодежи, где уже два десятка лет традиционно проводится праздничный концерт.

Перед его началом ветераны вспоминали свои годы в ВМФ. В фойе Дома молодежи организовали выставку макетов и реальной аппаратуры, которую использовали моряки разных лет.

А в зале звучали поздравления и песни тем, кто когда-то служил под Андреевским флагом.