Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|28 июл 2019|17:44
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+20oC
+21oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+12oC
+13oC
Завтра | Облачно |
  71.22  |  $  64.07
 

Культура | В Доме народного творчества выставили кукол из папье-маше

28.07.2019|16:41
Печать

Великие клоуны ХХ века вновь радуют зрителей. Специалисты Дома народного творчества достали из закромов кукол из папье-маше. Все это работы Анатолия Агапова - инженера по образованию, народного умельца по призванию.

«Появились они еще в то время, когда музей народного творчества не был музеем как таковым, это был выставочный зал при Всероссийском обществе охраны памятников истории и культуры. Тогда как раз складывались основные музейные коллекции наших пензенских самодеятельных мастеров. И вот Анатолий Кузьмич был в их числе», - рассказала специалист Дома народного творчества Мария Захарова.

Как можно заметить, форма и размеры головы знаменитых комиков приблизительно одинаковы. Дело в том, что автор использовал в 60-е годы свое ноу-хау: в качестве основы выступала яичная скорлупа. Поэтому смотреть можно, а трогать нельзя, слишком ценны и эксклюзивны экспонаты.

А рядом подозрительная компания из гоголевских «Мертвых душ». Фигуры знаменитых персонажей стали одним из главных творений пензенского мастера, который максимально точно постарался передать черты каждого героя. Вот Чичиков - алчный жулик с претензиями на порядочность, скряга Плюшкин, трясущийся над своим богатством, и шулер Ноздрев с его вечным «И мое - мое, и твое - тоже мое».

Увидеть главных действующих лиц бессмертной поэмы можно ежедневно с 10:00 до 17:00. Выставка будет работать в течение месяца.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!