28.07.2019 | 16:41

Великие клоуны ХХ века вновь радуют зрителей. Специалисты Дома народного творчества достали из закромов кукол из папье-маше. Все это работы Анатолия Агапова - инженера по образованию, народного умельца по призванию.

«Появились они еще в то время, когда музей народного творчества не был музеем как таковым, это был выставочный зал при Всероссийском обществе охраны памятников истории и культуры. Тогда как раз складывались основные музейные коллекции наших пензенских самодеятельных мастеров. И вот Анатолий Кузьмич был в их числе», - рассказала специалист Дома народного творчества Мария Захарова.

Как можно заметить, форма и размеры головы знаменитых комиков приблизительно одинаковы. Дело в том, что автор использовал в 60-е годы свое ноу-хау: в качестве основы выступала яичная скорлупа. Поэтому смотреть можно, а трогать нельзя, слишком ценны и эксклюзивны экспонаты.

А рядом подозрительная компания из гоголевских «Мертвых душ». Фигуры знаменитых персонажей стали одним из главных творений пензенского мастера, который максимально точно постарался передать черты каждого героя. Вот Чичиков - алчный жулик с претензиями на порядочность, скряга Плюшкин, трясущийся над своим богатством, и шулер Ноздрев с его вечным «И мое - мое, и твое - тоже мое».

Увидеть главных действующих лиц бессмертной поэмы можно ежедневно с 10:00 до 17:00. Выставка будет работать в течение месяца.