26.07.2019 | 17:10

Необычный подарок пензенским любителям настоящего искусства. В Губернаторском доме открылась выставка выдающихся живописцев, чье творчество признано мировым достоянием. 36 полотен, 17 авторов.

«Эти картины находились долгие годы в запасниках, рамы были неготовы, сама картина. Потрясающий портрет Худякова кисти Константина Маковского - мы его выставили, а потом отдадим в реставрацию, чтобы не потерять окончательно его вид, он приходит в негодность. То есть это возвращенные шедевры, это подарок наш памяти великих русских, российских художников XIX-XX веков», - рассказал директор Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого Кирилл Застрожный.

Репин, Маковский, Боголюбов, Нестеров, Грандковский, Песков, Вахрамеев, Мясоедов, Поленов, Рерих и другие мастера кисти. Специалисты музея подобрали наиболее яркие и интересные работы.

«Мы все больше начинаем использовать наши фонды. Картины давно уже у нас были, но по разным причинам мы не могли их выставить. Зрители имеют возможность увидеть те произведения, которые вообще никогда не экспонировались. В этом как раз уникальность этой выставки», - отметила заведующая экспозиционным отделом Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого Нина Санталова.

«Вернисаж юбиляров 2019 года. Русская классика из фондов Пензенской картинной галереи» будет работать в Губернаторском доме в течение полутора месяцев.