24.07.2019 | 18:47

Мимо таких картин из бумаги даже мэр не мог пройти. На городском фестивале декоративно-прикладного творчества «Добрых рук мастерство» среди пожилых людей подвели итоги.

«Мне понравилась эта, более живая. Здесь не только растения, присутствуют еще и некоторые насекомые», - оценил картину глава администрации г. Пензы Виктор Кувайцев.

При районных центрах социальной помощи семье и детям действуют 11 клубов по интересам, чтобы каждый из участников мог выбрать занятия по душе, исходя из своих способностей и личных увлечений.

«Общение происходит, когда в клубе работаешь вместе со всеми. Радость, идешь домой в бодром настроении», - отметила член клуба ветеранов «Радуга» Валентина Матюшина.

На выставке все желающие могли также измерить давление, проверить кровь на содержание сахара, получить консультации по пенсионному обеспечению и социальному обслуживанию. А после просмотра представленных экспонатов состоялась торжественное чествование участников фестиваля. Всем им были вручены дипломы и памятные подарки.