Пензенское информационное агентство|18+|Среда|24 июл 2019|19:28
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+27oC
+28oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+24oC
+25oC
Завтра | Облачно |
  71.03  |  $  63.75
 

Культура | Краевед передала Лермонтовской библиотеке авторское исследование

24.07.2019|18:35
Печать

Фонды областной библиотеки имени Лермонтова пополнились новыми изданиями. Известный пензенский краевед Валентина Алемайкина передала в дар главному книгохранилищу региона свое авторское исследование «Материалы по языку и фольклору села Кижеватово» в трех частях.

«Валентина Дмитриевна ностальгирует по прошлому и считает, что язык, на котором говорили ее предки, на грани вымирания. Поэтому она свои труды посвятила языку мокша. Ее очень разочаровывает, что когда-то на этом языке говорили ее родители, говорит сама, а дети ее уже на этом языке перестают говорить», - рассказала главный библиотекарь по комплектованию фондов областной библиотеки им. Лермонтова Елена Алябина.

Елене Алябиной удалось пообщаться с автором буквально пять минут, но за это время филолог успела рассказать, как работала над изданиями.

«Она долго писала, ездила по селам Чемодановка, Кижеватово, Степановка и разговаривала с носителями языка мокша», - добавила главный библиотекарь.

Тем временем другой житель Пензенской области Михаил также пополнил книгохранилище. Мужчина принес в библиотеку несколько сумок с разнообразной литературой, складировать которую дома у него нет возможности.

«Учебники, политические, фантастика, художественная литература, героика. О родном крае я оставил в память. Выкидывать - это варварство какое-то», - отметил пензенец.

0
0
0
0
 
Гость|24.07.2019 18:55|

А чих не появляется от таких исследований? Сколько можно в старье копаться?

Гость|24.07.2019 19:03|

А че на шее, не креста , а ...?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!