24.07.2019 | 18:35

Фонды областной библиотеки имени Лермонтова пополнились новыми изданиями. Известный пензенский краевед Валентина Алемайкина передала в дар главному книгохранилищу региона свое авторское исследование «Материалы по языку и фольклору села Кижеватово» в трех частях.

«Валентина Дмитриевна ностальгирует по прошлому и считает, что язык, на котором говорили ее предки, на грани вымирания. Поэтому она свои труды посвятила языку мокша. Ее очень разочаровывает, что когда-то на этом языке говорили ее родители, говорит сама, а дети ее уже на этом языке перестают говорить», - рассказала главный библиотекарь по комплектованию фондов областной библиотеки им. Лермонтова Елена Алябина.

Елене Алябиной удалось пообщаться с автором буквально пять минут, но за это время филолог успела рассказать, как работала над изданиями.

«Она долго писала, ездила по селам Чемодановка, Кижеватово, Степановка и разговаривала с носителями языка мокша», - добавила главный библиотекарь.

Тем временем другой житель Пензенской области Михаил также пополнил книгохранилище. Мужчина принес в библиотеку несколько сумок с разнообразной литературой, складировать которую дома у него нет возможности.

«Учебники, политические, фантастика, художественная литература, героика. О родном крае я оставил в память. Выкидывать - это варварство какое-то», - отметил пензенец.