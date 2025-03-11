Пензячка разместила в Сети порноснимки, считая их веселыми

11.03.2025 | 08:22

На странице жительницы Пензенской области в соцсети появились порноснимки. Информация об этом поступила в управление экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД.

Сотрудники полиции установили личность распространительницы запрещенного контента. Ей оказалась 36-летняя женщина.

«Она рассказала, что разместила фотографии порнографического характера, чтобы посмеяться над этим», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Теперь пензячка стала фигуранткой уголовного дела. Ей грозит лишение свободы на срок до 6 лет.

Это не первый случай, когда жители Пензенской области размещают порноматериалы в Сети. Мотивы различные: стремление привлечь внимание к своей странице или расширить круг знакомств, месть за нежелание поддерживать отношения, а также шантаж и вымогательство.