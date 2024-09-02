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Криминал

Знакомый шантажировал нижнеломовца пикантными видео

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В Нижнеломовском районе 28-летний местный житель стал жертвой вымогательства. Со своей бедой он обратился в полицию.

Мужчина сообщил, что деньги у него требовал 26-летний знакомый. В противном случае он угрожал распространить видео порнографического характера. Сельчанин испугался и отдал злоумышленнику 30 000 рублей.

Полицейские задержали подозреваемого. Тот во всем признался.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 163 УК РФ («Вымогательство»). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Ранее сообщалось о молодом жителе Самарской области, который взломал аккаунт в соцсети 24-летней пензячки, скопировал оттуда интимные снимки, отсутствовавшие в открытом доступе, и стал шантажировать ими горожанку.

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