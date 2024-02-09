Пензячка решила привлечь внимание к своей странице порнографией

09.02.2024 | 08:14

На личной странице одного из пользователей популярной соцсети на всеобщее обозрение были выложены фотографии и видеоролики порнографического характера. Оперативная информация поступила в отдел по борьбе с киберпреступлениями УМВД России по Пензенской области.

Сотрудники полиции установили, что контент распространяла 35-летняя местная жительница.

Женщина призналась: она решила использовать «клубничку», чтобы привлечь к своей странице внимание пользователей Сети.

В итоге пензячка стала фигуранткой уголовного дела. Ей инкриминируется незаконное распространение порнографических материалов через интернет.

«Санкция статьи уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет», - сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.