Пензячка решила привлечь внимание к своей странице порнографией

На личной странице одного из пользователей популярной соцсети на всеобщее обозрение были выложены фотографии и видеоролики порнографического характера. Оперативная информация поступила в отдел по борьбе с киберпреступлениями УМВД России по Пензенской области.
Сотрудники полиции установили, что контент распространяла 35-летняя местная жительница.
Женщина призналась: она решила использовать «клубничку», чтобы привлечь к своей странице внимание пользователей Сети.
В итоге пензячка стала фигуранткой уголовного дела. Ей инкриминируется незаконное распространение порнографических материалов через интернет.
«Санкция статьи уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет», - сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
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