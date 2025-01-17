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Криминал

Кузнечанке не удалось подкупить пристава за 20 000 рублей

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48-летнюю кузнечанку подозревают в покушении на дачу взятки начальнице районного отделения судебных приставов.

Следствие предполагает, что утром 10 января этого года одна женщина попыталась передать другой 20 000 рублей за снятие запрета на регистрационные действия в отношении жилого дома.

Хозяйка не могла ни продать, ни переоформить имущество из-за исполнительного производства, возбужденного по причине неуплаты долгов.

Начальница РОСП отказалась от вознаграждения и сообщила о предложении в правоохранительные органы. Во время осмотра места происшествия купюры изъяли.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления, закрепляется доказательственная база, сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

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Источник — фото областного СУ СКР
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