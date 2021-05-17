Сетевое издание|18+|Понедельник|17 мая 2021|21:18
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Криминал

Ликвидированный в области подозреваемый был инвалидом

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49-летний подозреваемый, ликвидированный в Пензенской области вечером в понедельник, 17 мая, был инвалидом, а после употребления спиртных напитков вел себя неадекватно. Об этом сообщил телеграм-канал Life Shot.

Мужчину считают причастным к тройному убийству, совершенному вечером в воскресенье, 16 мая, в Малосердобинском районе. В селе Липовка были застрелены дочь и мать 49 и 78 лет. По данным Life Shot, их тела нашли в сарае.

В соседней Огаревке обнаружили убитым брата младшей из женщин.

В преступлении заподозрили ее бывшего мужа - мужчину 49 лет. По сведениям Life Shot, он мог совершить все после употребления спиртного.

«Известно, что в последнее время они с женой разошлись, хотя официально были в браке. Он был инвалидом из-за перенесенного инсульта, однако злоупотреблял спиртным. После выпивки, как сообщили знакомые, становился «невменяемым». На учете нигде не стоял», - утверждает Life Shot.

Подозреваемый скрывался, правоохранители вели его поиски. В результате вечером в понедельник, 17 мая, предполагаемый преступник был нейтрализован.

При попытке задержания злоумышленник оказал вооруженное сопротивление, произведя несколько выстрелов из ружья в сторону сотрудников Росгвардии. В результате ответного огня он получил телесные повреждения, не совместимые с жизнью.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа).

Источник — Фото управления Росгвардии по Пензенской области
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Гость||

Каждого «руженосца» на углубленное психиатрическое обследование.

Гость||

паша мерседес википедия

Гость||

У нас что не инвалид - так с ружьём

Гость||

гpачи бpилетели == обезьяна очки не умеет носить

Гость||

У нас что не с ружьём, то инвалид

Гость||

если уж ковидные связи отслеживаю кто да с кем= то тут уж инвалид забойный да когда ещё стока уж лет много то особо не pазбежаться в сужении кpуга общения==ДЕPЕВНЯ ОТ СЛОВА ДЕPЕВО.сел0 от слова сЕло(солнышко).гоpод огоpод.боpона обоpона=о кpест нос ти=об стоя тель ства==какбэ в фсбеpбан ссо бой гpу з ценностей не возьмёшь

Гость||

Вот бы еще казнакрадов так при задержании.

Гость||

Это даже забавнее чем в Подмосковье, там пенс 11 часов хоть из дома щёлкал по носу росгвардейцев..

А тут алкоголизированный нераабилитрованный постинсультник без воды и еды 130 этих героев по полям мотал почти сутки.

Они там учения какие-то проводят, грамоты себе пишут , а в реальности стаканчиком перешибёшь,.

Гость||

в 49 лет то дети то все видать уж 18+

Гость||

зануда забыл как искали иботечника тогда = наши его на деpеве = где то в pайоне суpского моpя=== не смешно даже

Гость||

а чо такое учения!это как в "Иpонии судьбы" кода Женя Лукашин сказанул:мо чо это этот человек будет всю жизнь ходить туда сюда туда сюда туда сюда===вот и ответ=дальше и ходить не нато=оно того не стоит и нету смысла за забоp кидать какашки то.

Гость||

130 бойцов Росгвардии сутки искали по полям пьяного инвалида-инсультника?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

На учете нигде не стоял
Как так получается что убийцы никогда не стоят на учёте?

Имя: Гость
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