Ликвидированный в области подозреваемый был инвалидом

17.05.2021 | 20:19

49-летний подозреваемый, ликвидированный в Пензенской области вечером в понедельник, 17 мая, был инвалидом, а после употребления спиртных напитков вел себя неадекватно. Об этом сообщил телеграм-канал Life Shot.

Мужчину считают причастным к тройному убийству, совершенному вечером в воскресенье, 16 мая, в Малосердобинском районе. В селе Липовка были застрелены дочь и мать 49 и 78 лет. По данным Life Shot, их тела нашли в сарае.

В соседней Огаревке обнаружили убитым брата младшей из женщин.

В преступлении заподозрили ее бывшего мужа - мужчину 49 лет. По сведениям Life Shot, он мог совершить все после употребления спиртного.

«Известно, что в последнее время они с женой разошлись, хотя официально были в браке. Он был инвалидом из-за перенесенного инсульта, однако злоупотреблял спиртным. После выпивки, как сообщили знакомые, становился «невменяемым». На учете нигде не стоял», - утверждает Life Shot.

Подозреваемый скрывался, правоохранители вели его поиски. В результате вечером в понедельник, 17 мая, предполагаемый преступник был нейтрализован.

При попытке задержания злоумышленник оказал вооруженное сопротивление, произведя несколько выстрелов из ружья в сторону сотрудников Росгвардии. В результате ответного огня он получил телесные повреждения, не совместимые с жизнью.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа).