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Криминал

В Пензенской области нейтрализовали подозревамого в тройном убийстве

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В Пензенской области обезвредили 49-летнего мужчину, подозреваемого в тройном убийстве. По сведениям сетевого издания PenzaInform.ru, он был нейтрализован сотрудниками правоохранительных органов.

По словам источника, злоумышленник скрывался неподалеку от места преступления - сел Липовка и Огаревка Малосердобинского района.

Официальных комментариев по поводу случившегося пока не поступало.

Преступление было совершено вечером в воскресенье, 16 мая. В Липовке правоохранители обнаружили тела дочери и матери 49 и 78 лет, погибших от огнестрельных ранений. Было установлено, что к убийству причастен 49-летний бывший муж младшей из жертв.

Сотрудники полиции выяснили, что после случившегося злоумышленник отправился в соседнее село Огаревка, где выстрелил в 50-летнего брата экс-супруги. Раненый скончался на месте.

Подозреваемый скрывался, правоохранители вели его поиски. СУ СК РФ по Пензенской области возбудило уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 (убийство двух и более лиц).

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Гость||

Малосердобинская вендетта какая-то. Всем погибшим при этом царствие небесное.

Гость||

"Обезвредили", "нейтрализован"... Убили, что ли?

Лицемеры...

Гость||

Грохнули,а он мож и не при делах, расследования-то не было ишшо!

Гость||

Гость писал(a):

Убили, что ли?
Если так, то царствие небесное ему!

Имя: Гость
Комментарий:

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