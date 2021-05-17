В Пензенской области нейтрализовали подозревамого в тройном убийстве

В Пензенской области обезвредили 49-летнего мужчину, подозреваемого в тройном убийстве. По сведениям сетевого издания PenzaInform.ru, он был нейтрализован сотрудниками правоохранительных органов.
По словам источника, злоумышленник скрывался неподалеку от места преступления - сел Липовка и Огаревка Малосердобинского района.
Официальных комментариев по поводу случившегося пока не поступало.
Преступление было совершено вечером в воскресенье, 16 мая. В Липовке правоохранители обнаружили тела дочери и матери 49 и 78 лет, погибших от огнестрельных ранений. Было установлено, что к убийству причастен 49-летний бывший муж младшей из жертв.
Сотрудники полиции выяснили, что после случившегося злоумышленник отправился в соседнее село Огаревка, где выстрелил в 50-летнего брата экс-супруги. Раненый скончался на месте.
Подозреваемый скрывался, правоохранители вели его поиски. СУ СК РФ по Пензенской области возбудило уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 (убийство двух и более лиц).
Малосердобинская вендетта какая-то. Всем погибшим при этом царствие небесное.