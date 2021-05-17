Подозреваемый в тройном убийстве открыл огонь по росгвардейцам

17.05.2021 | 19:20

Стали известны подробности операции по обезвреживанию подозреваемого в тройном убийстве. Мужчину ликвидировали вечером в понедельник, 17 мая, в Малосердобинском районе.

Местонахождение предполагаемого злоумышленника установили сотрудники регионального управления Росгвардии.

«При попытке задержания он оказал вооруженное сопротивление, произведя несколько выстрелов из ружья в сторону сотрудников Росгвардии. В результате ответного огня подозреваемый получил телесные повреждения, не совместимые с жизнью», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа). Расследование продолжается.

Мужчину подозревали в тройном убийстве. Инцидент произошел вечером в воскресенье, 16 мая. В селе Липовка правоохранители обнаружили тела дочери и матери 49 и 78 лет, погибших от огнестрельных ранений. Было установлено, что к убийству причастен 49-летний бывший муж младшей из жертв.

Сотрудники полиции выяснили, что после случившегося злоумышленник отправился в соседнее село Огаревка, где выстрелил в 50-летнего брата экс-супруги. Раненый скончался на месте.

Подозреваемый скрывался, правоохранители вели его поиски. В результате вечером в понедельник, 17 мая, предполагаемый преступник был нейтрализован.