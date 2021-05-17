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Криминал

Подозреваемый в тройном убийстве открыл огонь по росгвардейцам

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Стали известны подробности операции по обезвреживанию подозреваемого в тройном убийстве. Мужчину ликвидировали вечером в понедельник, 17 мая, в Малосердобинском районе.

Местонахождение предполагаемого злоумышленника установили сотрудники регионального управления Росгвардии.

«При попытке задержания он оказал вооруженное сопротивление, произведя несколько выстрелов из ружья в сторону сотрудников Росгвардии. В результате ответного огня подозреваемый получил телесные повреждения, не совместимые с жизнью», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа). Расследование продолжается.

Мужчину подозревали в тройном убийстве. Инцидент произошел вечером в воскресенье, 16 мая. В селе Липовка правоохранители обнаружили тела дочери и матери 49 и 78 лет, погибших от огнестрельных ранений. Было установлено, что к убийству причастен 49-летний бывший муж младшей из жертв.

Сотрудники полиции выяснили, что после случившегося злоумышленник отправился в соседнее село Огаревка, где выстрелил в 50-летнего брата экс-супруги. Раненый скончался на месте.

Подозреваемый скрывался, правоохранители вели его поиски. В результате вечером в понедельник, 17 мая, предполагаемый преступник был нейтрализован.

Источник — фото СУ СК РФ по Пензенской области
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Гость||

Так и надо ,ну вот и гвардейцы кардинала пригодились.

Гость||

Его психическим здоровьем вряд ли кто интересовался. А ведь таких с оружием и за рулем немало. Необходимо поголовное полноценное обследование у психиатра владельцев оружия и управляющих ТС. Результаты будут шокирующие, однозначно.

Гость||

Собаке собачья смерть. Надо было за яйца подвесить, и пусть народ решил, как ему подохнуть. Отделался лёгким испугом, ещё и с почестями хоронить будут.

Гость||

Когда человеку терять нечего он становится не подвластен

Гость||

Давайте, заступайтесь. Ничто и никто не может оправдать так бесчеловечную жестокость.

Имя: Гость
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