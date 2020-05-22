Названа дата вынесения приговора экс-министру Владимиру Стрючкову

22.05.2020 | 12:44

В четверг, 21 мая, судебное заседание по делу экс-министра здравоохранения Пензенской области Владимира Стрючкова началось в Сосновоборском районном суде в 10:00, а закончилось в 18:20.

В этот день состоялись судебные прения, а затем прозвучало последнее слово подсудимого. Оно не разглашается в связи с тем, что заседание велось в закрытом режиме.

После этого судья удалился в совещательную комнату для вынесения приговора. В настоящее время он ни с кем не общается, не ведет заседаний, не рассматривает дела.

«25 мая в 14:00 судья выйдет из совещательной комнаты для оглашения приговора», - сообщили порталу PenzaInform.ru в Сосновоборском районном суде.

Владимир Стрючков обвиняется в изнасиловании 27-летней женщины, а также совершении иных действий сексуального характера в отношении нее. Преступление, по данным следствия, было совершено 30 апреля 2019 года в Сосновоборском районе.

Обвиняемого задержали, по решению суда на время следствия ему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Срок его неоднократно продлевался.

Рассмотрение уголовного дела экс-министра началось в Сосновоборском районном суде 26 февраля. На последующих заседаниях служители Фемиды слушали показания свидетелей, проводили опрос экспертов, исследовали письменные доказательства.

До оглашения приговора подсудимый по-прежнему остается под домашним арестом.