Сетевое издание|18+|Пятница|22 мая 2020|13:14
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+13oC
+14oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+16oC
+17oC
Завтра | Облачно |

Криминал

Названа дата вынесения приговора экс-министру Владимиру Стрючкову

Печать

В четверг, 21 мая, судебное заседание по делу экс-министра здравоохранения Пензенской области Владимира Стрючкова началось в Сосновоборском районном суде в 10:00, а закончилось в 18:20.

В этот день состоялись судебные прения, а затем прозвучало последнее слово подсудимого. Оно не разглашается в связи с тем, что заседание велось в закрытом режиме.

После этого судья удалился в совещательную комнату для вынесения приговора. В настоящее время он ни с кем не общается, не ведет заседаний, не рассматривает дела.

«25 мая в 14:00 судья выйдет из совещательной комнаты для оглашения приговора», - сообщили порталу PenzaInform.ru в Сосновоборском районном суде.

Владимир Стрючков обвиняется в изнасиловании 27-летней женщины, а также совершении иных действий сексуального характера в отношении нее. Преступление, по данным следствия, было совершено 30 апреля 2019 года в Сосновоборском районе.

Обвиняемого задержали, по решению суда на время следствия ему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Срок его неоднократно продлевался.

Рассмотрение уголовного дела экс-министра началось в Сосновоборском районном суде 26 февраля. На последующих заседаниях служители Фемиды слушали показания свидетелей, проводили опрос экспертов, исследовали письменные доказательства.

До оглашения приговора подсудимый по-прежнему остается под домашним арестом.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
0
 
Гость||

Торопятся к амнистии?

Гость||

Пензенский губернатор Иван Белозерцев теряет «контрольный пакет» в областном правительстве

14 мая был задержан, а сегодня, 16 мая арестован до 13 июля зампред областного правительства Андрей Бурлаков. По ст. 159 ч.4 «Мошенничество» - до 10 лет.

В Правительстве Пензенской области 9 зампредов и один другого краше.

У Семенова – серьезные проблемы из-за разваливающихся домов в Сурске и мкр Заря.

У Кувайцева – сын повздорил с капитаном полиции.

У Беспалова – мутная история с передачей в нетрезвом виде управления автомобилем другому лицу также находящемуся в нетрезвом виде.

У Савина – поначалу оправдан по уголовному дело, но теперь его дело снова вернули в суд. Причем дело будет рассматривать суд в соседнем регионе – не наездишься, а работать когда?

Теперь для кучи еще и Бурлаков – это уже пятый, пять из девяти, типа «контрольный пакет». «Контрольный пакет» зампредов с историями и со статьями различной степени тяжести.

Да, чуть не забыл - в качестве довеска – министр здравоохранения Стрючков, которого сейчас судят за изнасилование.

Напомню – в Пензенской области в сентябре губернаторские выборы, осталось всего ничего.

А губернатор, так уповающий на второй срок, стремительно теряет «контрольный пакет» в своем правительстве….

Гость||

Условку впаяют или оправдает?

Гость||

ГУБЕРНАТОР ПОЙДЕТ НА ВТОРОЙ СРОК!!!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

25 мая в 14:00 судья выйдет из совещательной комнаты для оглашения приговора», - сообщили порталу PenzaInform.ru в Сосновоборском районном суде.
чо он там 3 дня будет делать-деньги пересчитывать?

Гость||

целый год разбираются.

Гость||

Гость писал(a):

Торопятся к амнистии?
По износу нет амнистии...

Гость||

А куда Никишин делся? Тоже закрыли?

Гость||

Гость писал(a):

как будто он весь район перетрахал.......
Он трахнул всю Пензу и область с оптимизацией медицины.Люди мрут как мухи без надлежащей медпомощи.

Гость||

Ваньку с кресла долой как неопраадавшего эдоверия народа,при этом обещанные им народу почему-то не исполнились,есть поговорка: один раз обманул потерял доверие на всегда. Вот так!

Гость||

Зато у него есть прицел...

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте