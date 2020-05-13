В Сосновоборске продолжили рассматривать дело Стрючкова

13.05.2020 | 16:40

В среду, 13 мая, в Сосновоборском районном суде состоялось очередное заседание по делу бывшего министра здравоохранения Пензенской области Владимира Стрючкова.

Как рассказали порталу Penzainform.ru в пресс-службе суда, рассмотрение уголовного дела началось в 10:00 и продолжалось до 16:00.

«Следствие продолжается, объявлен перерыв до 10:00 завтрашнего дня», - добавили в суде.

Чиновник обвиняется в изнасиловании 27-летней женщины, а также совершении иных действий сексуального характера в отношении нее. Преступление, по данным следствия, было совершено 30 апреля 2019 года в Сосновоборском районе.

Обвиняемого задержали, по решению суда на время следствия ему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Срок его неоднократно продлевался.

26 февраля в Сосновоборском районном суде началось рассмотрение уголовного дела экс-министра. На последующих заседаниях служители Фемиды слушали показания свидетелей, проводили опрос экспертов, исследовали письменные доказательства.

Во время одного из судебных заседаний посредством видео-конференц-связи был допрошен эксперт, находившийся в другом регионе.

Владимир Стрючков по-прежнему находится под домашним арестом.

«Подсудимого к началу заседания привозят в Сосновоборск, а после его окончания снова увозят в Пензу», - уточнили в пресс-службе суда.