Криминал

В Сосновоборске продолжили рассматривать дело Стрючкова

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В среду, 13 мая, в Сосновоборском районном суде состоялось очередное заседание по делу бывшего министра здравоохранения Пензенской области Владимира Стрючкова.

Как рассказали порталу Penzainform.ru в пресс-службе суда, рассмотрение уголовного дела началось в 10:00 и продолжалось до 16:00.

«Следствие продолжается, объявлен перерыв до 10:00 завтрашнего дня», - добавили в суде.

Чиновник обвиняется в изнасиловании 27-летней женщины, а также совершении иных действий сексуального характера в отношении нее. Преступление, по данным следствия, было совершено 30 апреля 2019 года в Сосновоборском районе.

Обвиняемого задержали, по решению суда на время следствия ему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Срок его неоднократно продлевался.

26 февраля в Сосновоборском районном суде началось рассмотрение уголовного дела экс-министра. На последующих заседаниях служители Фемиды слушали показания свидетелей, проводили опрос экспертов, исследовали письменные доказательства.

Во время одного из судебных заседаний посредством видео-конференц-связи был допрошен эксперт, находившийся в другом регионе.

Владимир Стрючков по-прежнему находится под домашним арестом.

«Подсудимого к началу заседания привозят в Сосновоборск, а после его окончания снова увозят в Пензу», - уточнили в пресс-службе суда.

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Гость||

Весь день эксперта допрашивали?

Гость||

Правильно что держите нас в курсе этого дела.

Гость||

А муж у нее есть? Топором по тупой башке дал бы и все следствие

Гость||

Ему сегодня 60. С юбилеем!

Гость||

С днём рождения уважаемый Владимир Викторович! С юбилеем!

Гость||

сегодня.

точно не верю

Гость||

Вот бы сейчас гуляночка была в честь юбилея!!! Но нет обломали...праздник испортили!

Гость||

Дрючок оттяпать и пусть сидя по малому ходит.

Имя: Гость
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