11.03.2020 | 17:34

В Пензе жителям Чемодановки, ставшим участниками бытового конфликта 13 июня 2019 года, продлили срок содержания под стражей до 14 мая.

Об этом порталу PenzaInform.ru рассказали в пресс-службе Октябрьского районного суда.

Речь идет о 20 жителях села, причастных к драке, разгоревшейся июньским вечером на улице Кузнецова. В результате столкновения пять человек получили телесные повреждения, двоих сельчан госпитализировали. На следующий день один из пострадавших скончался в больнице.

Обстановка в селе накалилась до предела. Люди перекрыли трассу М5, чтобы добиться внимания к своей проблеме.

15 июня в Шемышейском районе правоохранители задержали 3 человек, причастных к инциденту. Чуть позже – еще 12. Первоначальный срок ареста составлял два месяца.

Цыгане выехали из Чемодановки и соседних Лопаток, однако впоследствии вернулись. Пока ситуация не нормализовалась, службу в селе несли полиция и Росгвардия.

Согласно заключению экспертов, конфликт в селе произошел на бытовой почве.

После трагедии в Чемодановке началась реализация ряда программ, направленных на повышение социально-экономического благополучия населения. В селе привели в порядок центральный сквер, отремонтировали школу, пункт полиции, уложили новый асфальт.

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