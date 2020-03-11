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Криминал | Участникам июньского конфликта в Чемодановке продлили срок ареста

11.03.2020|17:34
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В Пензе жителям Чемодановки, ставшим участниками бытового конфликта 13 июня 2019 года, продлили срок содержания под стражей до 14 мая.

Об этом порталу PenzaInform.ru рассказали в пресс-службе Октябрьского районного суда.

Речь идет о 20 жителях села, причастных к драке, разгоревшейся июньским вечером на улице Кузнецова. В результате столкновения пять человек получили телесные повреждения, двоих сельчан госпитализировали. На следующий день один из пострадавших скончался в больнице.

Обстановка в селе накалилась до предела. Люди перекрыли трассу М5, чтобы добиться внимания к своей проблеме.

15 июня в Шемышейском районе правоохранители задержали 3 человек, причастных к инциденту. Чуть позже – еще 12. Первоначальный срок ареста составлял два месяца.

Цыгане выехали из Чемодановки и соседних Лопаток, однако впоследствии вернулись. Пока ситуация не нормализовалась, службу в селе несли полиция и Росгвардия.

Согласно заключению экспертов, конфликт в селе произошел на бытовой почве.

После трагедии в Чемодановке началась реализация ряда программ, направленных на повышение социально-экономического благополучия населения. В селе привели в порядок центральный сквер, отремонтировали школу, пункт полиции, уложили новый асфальт.

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Гость|11.03.2020 17:46|

По звонкам из Москвы, зондирующим кандидатов в губернаторы, могут другую версию озвучить, а именно, конфликт на межнациональной почве.

Гость|11.03.2020 17:46|

Так сколько сейчас под арестом?

Гость|11.03.2020 17:57|

Причем Октябрьский суд,территория бессоновки,что опять обманывают?

Гость|11.03.2020 18:15|

По амнистии к 75-летию выпустят, бытовуха же...

Гость|11.03.2020 18:20|

Убивали по национальности или по бытовухе,к которой убитый ни сном ни духом?

Сейчас все кочевые приезжие с регистрацией?

Гость|11.03.2020 18:44|

penzainform.ru писал(a):

жителям Чемодановки, ставшим участниками бытового конфликта
бытового?

вроде ж уже определились, что был конфликт на национальной почве.

Имя: Гость
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