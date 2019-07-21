21.07.2019 | 17:12

«Все спокойно. Все живут и радуются», - описал обстановку в Чемодановке исполняющий обязанности главы сельской администрации Николай Кузнецов. О событиях месячной давности, благодаря которым муниципальное образование прославилось на всю Россию, в нем стараются не вспоминать.

Вечером 13 июня между коренными жителями и представителями цыганской общины возник конфликт, обернувшийся массовой дракой. Пять мужчин были доставлены в больницу, где один из них скончался. Как только информация об этом стала доступна массам, активисты перекрыли федеральную трассу.

Впоследствии 28 человек, среди которых все оказались представителями так называемого кочевого племени, были взяты под стражу. Урегулировать конфликт пришлось лично губернатору, который выезжал на место происшествия и провел там несколько часов.

Прошел месяц. Вот как после него высказались местные жители о причинах народных волнений.

«На самом деле не один день зрело. Цыгане - нация такая, у них свои порядки, свои законы. С нашими они не считались, это понятно», - отметила одна из женщин.

«Все время спокойно с ними было. Они не агрессировали так. Что случилось, не знаю», - поделилась своим мнением другая.

«Никакой информации практически нет и не было. Это как бы гром среди ясного неба», - посетовал еще один местный житель.

Невольным участником конфликта стала цыганская семья инвалида Николая Юрченко. В его доме хулиганы побили стекла в окнах.

«Я неделю в лесу жил. Почему? Я боялся - дети, внуки у меня», - пояснил он.

Николай Григорьевич был вынужден бросить дом и хозяйство. Больше всего мужчина переживал за судьбу своих домашних животных. Но с ними ничего не случилось - благодаря коренным жителям Чемодановки.

«У меня три поросенка было, гуси, утки, куры. Они все на месте», - порадовался Николай Юрченко. Он выразил большую благодарность соседям, которые присматривали за живностью.

До конфликта в Чемодановке проживало около 700 представителей цыганской общины, многие тогда были вынуждены уехать. Спустя месяц они возвращаются обратно.