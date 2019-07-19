19.07.2019 | 18:32

Новое место притяжения жителей Чемодановки - центральный сельский сквер - с каждым днем становится все популярнее у отдыхающих. Положительные изменения произошли после того, как там побывал губернатор Иван Белозерцев и дал распоряжение привести все в порядок.

«Когда-то он был светлым, а уже с учетом того, что все деревья выросли и парк устарел, было темновато, некомфортно, лавочки все в свое время были убраны. А теперь хорошо», - рассказала жительница с. Чемодановка Жанна Николаенкова.

«Детям есть где покататься на роликах, на всем, очень нравится», - добавила жительница с. Чемодановка.

«Я считаю, что это прямо уголок, необходимый нашему райончику, нашему селу. Очень неплохо здесь можно провести время, благоустройство чувствуется», - отметила жительница с. Чемодановка Марина Архипова.

Первым стали облагораживать местный парк. В зоне отдыха появились не только прогулочные дорожки, но и тренажерный сектор для занятий спортом. Есть у местных жителей и свои пожелания.

«Мне бы хотелось тут треугольнички землей засыпать, цветочки или кустарнички посадить», - предложила жительница с. Чемодановка Раиса Аксенова.

В местной школе тоже кипит работа - ведется капитальный ремонт трех классов и коридора. К 1 сентября должны успеть.

«На сегодняшний день завершается укладка выравнивающего слоя асфальта. Будут завершены примыкающие съезды и укрепляющий слой в пять сантиметров», - сообщил и. о. главы администрации Чемодановского сельсовета Николай Кузнецов.

Рядом с парком проводится благоустройство аллеи. Разравнивается площадка и завозится грунт для тропинок и велодорожки. Параллельно по поручению губернатора приводится в порядок проезжая часть на улице Фабричной.