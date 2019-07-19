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Общество | В Чемодановке благоустраивают центральный сельский сквер

19.07.2019|18:32
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Новое место притяжения жителей Чемодановки - центральный сельский сквер - с каждым днем становится все популярнее у отдыхающих. Положительные изменения произошли после того, как там побывал губернатор Иван Белозерцев и дал распоряжение привести все в порядок.

«Когда-то он был светлым, а уже с учетом того, что все деревья выросли и парк устарел, было темновато, некомфортно, лавочки все в свое время были убраны. А теперь хорошо», - рассказала жительница с. Чемодановка Жанна Николаенкова.

«Детям есть где покататься на роликах, на всем, очень нравится», - добавила жительница с. Чемодановка.

«Я считаю, что это прямо уголок, необходимый нашему райончику, нашему селу. Очень неплохо здесь можно провести время, благоустройство чувствуется», - отметила жительница с. Чемодановка Марина Архипова.

Первым стали облагораживать местный парк. В зоне отдыха появились не только прогулочные дорожки, но и тренажерный сектор для занятий спортом. Есть у местных жителей и свои пожелания.

«Мне бы хотелось тут треугольнички землей засыпать, цветочки или кустарнички посадить», - предложила жительница с. Чемодановка Раиса Аксенова.

В местной школе тоже кипит работа - ведется капитальный ремонт трех классов и коридора. К 1 сентября должны успеть.

«На сегодняшний день завершается укладка выравнивающего слоя асфальта. Будут завершены примыкающие съезды и укрепляющий слой в пять сантиметров», - сообщил и. о. главы администрации Чемодановского сельсовета Николай Кузнецов.

Рядом с парком проводится благоустройство аллеи. Разравнивается площадка и завозится грунт для тропинок и велодорожки. Параллельно по поручению губернатора приводится в порядок проезжая часть на улице Фабричной.

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Гость|19.07.2019 18:45|

Иван, а что ты подаришь тем, кого за перекрытие федеральной трассы наказали?

Гость|19.07.2019 18:46|

из этого вывод - хотите сквер - замутите межнациональный конфликт.

Гость|19.07.2019 18:48|

Эй чудо!зачем им сквер они все живут в частных домах,что ты творишь из крайности в крайность чума 21века

Гость|19.07.2019 18:51|

Гость писал(a):

Гость|19.07.2019 18:45|

Иван, а что ты подаришь тем, кого за перекрытие федеральной трассы наказали?

Так это только начало прянички все получат. Закон суров но это закон. .

Гость|19.07.2019 18:55|

Гость писал(a):

Так это только начало прянички все получат. Закон суров но это закон. .
Вот только закон почему то не касается мусоров, которые на вызов не реагировали..

Гость|19.07.2019 19:09|

А возвращающиеся цыгане будут ли куда-нибудь трудоустроены? Что сделано для их адаптации к законам РФ? Кто-нибудь из них привлечен к ответственности за незаконное подключение к электросетям? За проживание без регистрации? Или у них всё законно? Все они работали, соблюдали законы РФ?

Гость|19.07.2019 19:43|

прочитал, цыганский сквер))

Гость|19.07.2019 19:54|

Гость|19.07.2019 18:48|

Эй чудо!зачем им сквер они все живут в частных домах,что ты творишь из крайности в крайность чума 21века

Он просто чокнутый .

Гость|19.07.2019 19:58|

А если массовая резня ,то построят Аквапарк?

Гость|19.07.2019 20:02|

всех кто выходил на трассу оштрафовать и построить...вот прорыв..

Гость|19.07.2019 20:03|

А что должно произойти в Пензе, чтобы власти занялись восстановлением сквера "40 лет Победы" в Арбеково, у Камня Победы? Ведь это въезд в город со стороны Москвы. Так сказать лицо города. Почему ни городской ни областной власти нет дела до этого сквера?

Гость|19.07.2019 20:15|

Гость писал(a):

Во всех крупных городах знают как выражать протест не нарушая закона.

Люди просто ходят по нерегулируемому пешеходному переходу друг за другом. Туда и обратно,туда и обратно. Ни один водитель не поедет давить на пешеходном переходе.

Всё по закону.

В этом посте что то противозаконное? Почему убираете? Вы работаете для людей?

Гость|19.07.2019 20:45|

Мы живём в правовом демократическом государстве и люди всех социальных слоёв должны знать как выразить протест не нарушая закона. В нашем тихом и красивом городе Пенза не должно быть нарушений закона по определению.

Гость|19.07.2019 21:09|

"Любят русские люди бунтовать! Встанут на колени перед барским домом и стоят подлецы! И ведь знают, что бунтуют и всё равно стоят!"(С)))

Гость|19.07.2019 21:23|

Прикрываются сквером, который и так был в плане развития села 2016-2021 года, а сами цыган вернули, еще и ремонт им в их хибарах делать будут. И как тут не матерится? Коренным чемодановцам в душу и лицо даже не плюнули, а харкнули.

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Имя: Гость
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