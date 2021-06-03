Создание парка «Союз» на Западной Поляне обойдется в 52 млн рублей

03.06.2021 | 11:33

Строительная группа «Рисан» направит 52 млн рублей на благоустройство парка «Союз», который будет создан этим летом на территории ФОК «Спутник» и части Олимпийской аллеи в Пензе. Об этом сообщил генеральный директор компании Сергей Лисовол на круглом столе, состоявшемся в городской думе в среду, 2 июня.

Встреча объединила представителей мэрии и гордумы, СГ «Рисан» и представителей общественности.

Сергей Лисовол отметил, что все затраты берет на себя строительная компания, а затем территория будет бесплатно передана городу.

Он подчеркнул, что ни одно дерево при реконструкции Олимпийской аллеи срублено не будет.

«В границах территорий проектирования все деревья сохранятся. Дорожки по новым направлениям мы прокладывать не станем, полянки, на которых планируются игровые и спортивные зоны, созданы самой природой», - пояснил генеральный директор СГ «Рисан».

В свою очередь и. о. начальника управления культуры Пензы Юлия Шумакова отметила, что подлесок в зоне благоустройства будет прорежен.

«Это необходимо в том числе и для профилактики распространения мышиной лихорадки. К сожалению, случаев заболевания этой инфекцией, разносимой грызунами, в Пензе очень много. Подлесок является местом обитания мышей, а также клещей, поэтому по санитарным нормам в прогулочной зоне мы его оставить никак не можем», - пояснила она.

Напомним, что парк «Союз» будет включать прогулочную зону, места для отдыха, веревочный парк с пятью маршрутами, игровые и спортивные площадки. Общая протяженность прогулочных и веломаршрутов составит более 8 километров.

Культурное благоустройство планируется выполнить в стиле 60-х годов.

Посещение территории будет свободным и бесплатным для всех желающих. За прохождение трасс веревочного парка будет взиматься плата, поскольку требуется обеспечивать безопасность посетителей и работу инструкторов.

Строительная группа «Рисан» берет на себя благоустройство территории, так как занимается застройкой Западной Поляны. В микрорайоне представлены три проекта девелопера: «Фаворит» и «Олимп», реализация которых близится к завершению, и жилой комплекс бизнес-класса «Квартал Kontinent», который находится на стадии строительства.

Работы по созданию парка «Союз» уже начались.