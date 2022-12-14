Врачей освободят от выездов на дом и других обязанностей

14.12.2022 | 13:12

В среду, 14 декабря, жителям Пензенской области рассказали об изменениях в процессе записи на прием к врачу. На актуальные вопросы ответили представители регионального минздрава Дмитрий Зиновьев и Наталья Тюгаева.

- Каждый, кто хочет попасть в поликлинике к определенному специалисту, должен записаться на прием. Давайте напомним, каким образом можно это сделать.

Наталья Тюгаева:

- Существуют несколько способов записи: через регистратуру, сайт пенза-доктор.рф, контакт-центр по номеру 122 и единый портал госуслуг. Последний способ - самый легкий: через личный кабинет на «Госуслугах» запись только в ту поликлинику, к которой пациент прикреплен. Например, житель Бессоновки на ЕПГУ не сможет записаться в поликлинику Пензы. Но запись к врачам 14 специальностей максимально доступна.

Дмитрий Зиновьев:

- Мы снизили количество технических ошибок на «Госуслугах», которые там были. И сегодня этот ресурс должен стать единым для дистанционной записи. Мы пока параллельно оставили «Пенза-доктор», но постепенно этот ресурс должен «умереть». Запись через регистратуры мы постепенно тоже уберем. Останутся «Госуслуги» и телефонный номер 122.

- Каковы основные задачи пилотного проекта «Внедрение методических рекомендаций по организации записи на прием к врачу»?

Наталья Тюгаева:

- Существует два максимально простых пути, чтобы сделать запись доступной. Первый - увеличить количество врачей в поликлиниках. Но с учетом дефицита врачей и подготовки специалистов с высшим образованием это тема не одного, не двух и даже не пяти лет.

Второй путь - сделать так, чтобы врачи занимались исключительно своей непосредственной деятельностью. Большая доля времени врача уходит на ту работу, которую может выполнять специалист со средним медицинским образованием или вообще без такового. Поэтому задача - освободить время врача и увеличить количество слотов (мест для записи).

- Каким образом это делается?

Наталья Тюгаева:

- Во-первых, это высвобождение врачей от оказания неотложной медицинской помощи на дому. Ее может оказывать фельдшер, то есть специалист со средним медицинским образованием. Поэтому в тех районах, где были наиболее серьезные проблемы с врачебными кадрами, мы уже пошли по этому пути, и теперь идет тиражирование этой практики.

Сейчас 17 медицинских организаций, включая городскую поликлинику, работают по этому направлению: специалисты со средним медицинским образованием самостоятельно оказывают неотложную медицинскую помощь.

Это не значит, что фельдшер может выписывать рецепты для диспансерного наблюдения или корректировать лечение, назначенное врачом-специалистом. Но если состояние пациента не угрожает жизни, не требует экстренной госпитализации, если нет рвоты, судорог, невротических явлений, повышения давления без кризовых значений - это дело фельдшера.

- А как быть с инвалидами и тяжелобольными людьми, которых, как правило, посещает доктор?/b>

Наталья Тюгаева:

- Паллиативные и маломобильные пациенты, находящиеся на диспансерном наблюдении, остаются на попечении врача.

- От чего еще могут освободить врачей?

Наталья Тюгаева:

- Часть их функций переложена на станцию скорой медицинской помощи, специалисты которой оказывают пациентам неотложную помощь.

- Какие еще меры принимаются для снижения нагрузки на врачей?

Наталья Тюгаева:

Еще один путь - освобождение врача от первого этапа диспансеризации. В принципе, диспансеризация настолько объективизирована, что терапевт или врач общей практики нужен только при принятии решения - оставить пациента на первом этапе или переводить на второй. Все остальное (анкетирование, выдача направлений, сопровождение, подготовка медицинской документации) делают специалисты со средним образованием.

Здесь нам следует продвигаться, так как у фельдшеров есть функционал брать на себя ответственность за людей со второй группой здоровья. Это те, кто по результатам диспансеризации имеет факторы риска, которые можно корригировать с помощью диеты, отказа от курения, мониторинга артериального давления. Это порядка 25 тысяч человек, которые пойдут под диспансерное наблюдение фельдшеров, освободив врачей.

Есть и другое направление - это выдача всевозможных справок: о получении медпомощи, об эпидокружении, на выдачу санаторно-курортных карт, направлений на обследование и так далее. В крупных поликлиниках Пензы есть кабинеты для выдачи справок и ознакомления пациентов по их заявлению с первичной медицинской документацией. Это направление пока мало востребовано, но мониторинг показал, что 5-10% пациентов обращаются в поликлинику со словами «Я только спросить». То есть человек записывается и занимает время врача, чтобы «только спросить». Эффективность от такого приема нулевая.

- Сколько лечебных учреждений участвуют в проекте?

Наталья Тюгаева:

- 26 медицинских организаций, в том числе две стоматологические поликлиники. Также мы включаем Пензенский городской родильный дом, параллельно включены фтизиатрическая больница, туберкулезный диспансер.

- Новая практика начала внедряться всего два месяца назад. Есть ли ощутимые результаты?

Наталья Тюгаева:

- Первый шаг - увеличение количества слотов (мест для записи) на 16,5%, с 111 тысяч до 129 тысяч в неделю. То есть почти 130 тысяч пациентов в неделю могут записаться к специалистам по 14 специальностям. Мы рекомендуем записываться дистанционно. В зависимости от цели обращения пациент будет через порталы или контакт-центры записываться в те структуры, которые максимально обеспечат его визит к врачу.

- К каким специалистам сегодня можно записаться дистанционно?

Наталья Тюгаева:

- Это терапевты, врачи общей практики, педиатры, психиатры (в том числе подростковые и детские), фтизиатры, наркологи, офтальмологи, оториноларингологи, хирурги (в том числе детские).

- Каких специалистов особенно остро не хватает?

Дмитрий Зиновьев:

- Это все участковые службы первичного звена - терапевты и педиатры. Ощутим недостаток кардиологов, эндокринологов. Сейчас мы наконец подошли к покрытию дефицита анестезиологов-реаниматологов и неврологов. Онкослужба укомплектована удовлетворительно, но не до конца. Есть сложности в области психиатрии - 72% укомплектовано.

- А хватит ли специалистов со средним медицинским образованием, чтобы обеспечить потребность населения?

Наталья Тюгаева:

- Чтобы обеспечить Пензу, нужно 20 бригад неотложной медицинской помощи. Соответственно, требуется как минимум 40 фельдшеров.

Дмитрий Зиновьев:

- Необходимость в фельдшерах, безусловно, есть, особенно в Пензе. Поэтому однозначно будут предприняты усилия, чтобы весь выпуск фельдшеров был направлен на покрытие этого дефицита. Врачей нужно освобождать от рутинной работы, для фельдшеров предусмотреть право выписывать первичные больничные листы. Таким правом наделены уже 48 специалистов.

- То есть, если я вызову врача на дом, ко мне может прийти не мой участковый терапевт, а фельдшер?

Дмитрий Зиновьев:

- Не исключено. Все зависит от повода, по которому вы вызываете. Например, если вы позвоните по номеру 122, то там работает высокопрофессиональный специалист, который занимается сортировкой вызовов. Причем вызов может быть переправлен в скорую помощь, например при подозрении на сосудистую катастрофу. А если это, например, повышенная температура, то может прийти молодой доктор или средний медицинский работник для оказания помощи. Не надо ждать, что придет профессор с 20-летним стажем и даст рекомендации при повышенной температуре.