Мобилизация: пензенцам ответили на вопросы о повестках

05.10.2022 | 09:09

В телеграм-канале «Объясняем.рф» дали пояснения по поводу повесток, вручаемых подлежащим мобилизации людям. На вопросы ответили в среду, 5 октября.

- Присваивается ли повестке номер? Что означает зеленая полоса на повестке?

На повестке должен быть номер, под которым она зарегистрирована в книге учета повесток в военном комиссариате.

Цветные полосы на повестках возможны, но при частичной мобилизации они смысловой нагрузки не несут.

- В повестке неверно указаны имя и рабочая профессия. Призывник сразу не посмотрел и расписался. Военный билет забрали. Что делать?

Повестка является формой вызова в военкомат. При явке гражданина в военкомат необходимо осуществить сверку данных воинского учета.

Если вы считаете, что в отношении вас произошла ошибка в ходе мобилизационных мероприятий, обжалуйте ее в призывной комиссии по мобилизации своего района, действующей в военном комиссариате.

- Могут ли без повестки забрать мужчину в призывной пункт?

Нет. Гражданин может явиться в военкомат только добровольно или по повестке, врученной ему лично.

- На момент вручения повестки сына дома не было. Что делать в такой ситуации?

Повестка должна вручаться лично в руки под подпись. В данной ситуации необходимо уведомить сына о необходимости явиться в военкомат.

Ответы на другие вопросы, касающиеся мобилизации, вы можете посмотреть в разделе «Брифинги».