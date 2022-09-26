Повестки пензенцам могут вручать даже в ночное время

26.09.2022 | 17:54

На горячую линию 122 продолжают поступать вопросы, касающиеся частичной мобилизации, которую объявили в России 21 сентября.

Ответы на них публикует Telegram-канал «Объясняем.Пензенская область».

- Законно ли вручать повестки в ночное время?

- Повестки о призыве по мобилизации могут вручаться круглосуточно.

- Могут ли разносить повестки люди, не относящиеся к военкомату?

- В военных комиссариатах муниципальных образований работают только гражданские лица. Кроме этого, повестки могут вручить работники администраций муниципальных образований и представители работодателей/организаций/предприятий. То есть по местонахождению гражданина, состоящего на воинском учете, подлежащего призыву по мобилизации. Гражданская форма допускается.

В Минтруде России ответили на вопросы о сохранении рабочих мест мобилизованных и выплатах.

- Нужно ли приносить повестку работодателю?

- Да. Для приостановки трудового договора работнику нужно представить работодателю копию повестки из военкомата о призыве на военную службу по мобилизации.

- Как работодатель приостанавливает трудовой договор?

- Для этого работодатель издает приказ о приостановлении трудового договора. На основании приказа бухгалтерия производит расчет сотрудника: начисляет заработную плату за все отработанные, но еще не оплаченные дни, не дожидаясь даты выплаты зарплаты.

- Какие выплаты работодатель обязан произвести в связи с мобилизацией работника?

- Работодатель должен учитывать все выплаты, причитающиеся работнику на данный момент, включая заработную плату, а также иные выплаты, предусмотренные трудовым договором, коллективным договором, соглашением сторон об обязательствах.

К ним относятся, например, компенсация командировочных расходов, единовременные поощрительные и дополнительные выплаты в связи с праздничными днями и юбилейными датами, компенсация питания, материальная помощь, дополнительные суммы при ежегодном отпуске, оплата временного отпуска.