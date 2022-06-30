Пензенцам рассказали об особенностях взимания долгов

30.06.2022 | 17:15

Как добиться исполнения решения суда? Много ли в Пензенской области злостных неплательщиков алиментов? Могут ли за долги изъять квартиру или имущество? Куда обращаться, чтобы после изъятия долгов оставался прожиточный минимум?

На эти и другие вопросы отвечает руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Пензенской области - главный судебный пристав Пензенской области Николай Илькин.

- Год назад на мою престарелую свекровь наехал водитель «Газели». Бабушка два месяца провела в больнице, после лечения она еще ни разу не выходила из дома - нога изуродована, словно побывала в мясорубке. Совсем недавно суд назначил компенсацию морального вреда в размере 230 тысяч рублей. Водитель еще до вынесения решения выплатил под расписку 50 тысяч в качестве добровольного возмещения, а теперь говорит: «А что вам еще надо? У меня больше денег нет, я ничего платить не собираюсь. Может, ваша бабка сама под машину бросилась, чтобы бесплатно в больничке полежать». Что делать?

- Вам необходимо предъявить исполнительный лист в Межрайонное отделение судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Пензенской области.

После возбуждения исполнительного производства судебный пристав проверит имущественное положение должника, вынесет ограничение, установит место работы, если таковое имеется, и примет исчерпывающий комплекс мер для понуждения должника к уплате существующего долга.

- У меня в телефоне произошел технический сбой, и автоплатежи за отопление не проходили несколько месяцев, а я не обращала внимания. В результате накопилась задолженность, которую я гашу частями. Могу ли я выехать за границу, если у меня еще останется долг менее 10 000 рублей?

- Вам следует обратиться в УФССП России по Пензенской области по номеру группы телефонного обслуживания 8 (8412) 90-65-55, чтобы установить, имеется ли в отношении вас исполнительное производство, а в случае его наличия - вынесены ли постановления об ограничениях в отношении вас.

- У меня практически нет имущества - ни недвижимости, ни машины. Живу на съемной квартире. В каком случае приставы могут прийти ко мне и забрать телевизор, холодильник и другие вещи постоянного пользования?

- Зачем дожидаться прихода судебных приставов, если можно начать погашать имеющийся долг?

Судебный пристав при взыскании с вас задолженности обязательно направит запросы в регистрирующие органы для выявления принадлежащего вам имущества, наличия официального трудоустройства или банковского счета. В случае отрицательных ответов он обязан проверить имущественное положение по адресу, который указан в исполнительном документе. Имущество, находящееся по месту проживания или регистрации, будет подвержено аресту, за исключением указанного в ст. 446 ГПК РФ.

Если вы не имеете возможности погасить задолженность сразу, то вам необходимо обратиться в суд за предоставлением вам рассрочки платежа.

- Год назад я попала в неприятную историю: судебные приставы попытались взыскать с меня долги совершенно незнакомой мне женщины. Оказалось, что мы просто тезки и однофамилицы, да еще родились в один день. Кому-то это может показаться забавным, но мне было не до смеха. Слава богу, разобрались. Но ведь такое может случиться с каждым! Что делается для того, чтобы избежать подобных ситуаций?

- Для того чтобы минимизировать количество обращений в разные инстанции, необходимо сразу обратиться в службу судебных приставов по региону и представить документы, подтверждающие личность.

Отмечу, что с 20 июня 2022 года вступили в силу Федеральный закон от 21.12.2021 № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Новый закон призван решить проблему однозначной идентификации должника в рамках исполнительного производства.

С этой целью в заявлении о выдаче судебного приказа, судебном приказе, исковом заявлении и исполнительном документе должен быть указан один из дополнительных идентификаторов должника: СНИЛС, ИНН, ОГРН, серия и номер документа, удостоверяющего личность, серия и номер водительского удостоверения. Таким образом факты направления в ФССП России судебных решений без идентификаторов гражданина-должника будут исключены.

В случае отсутствия указанных сведений в документе, направленном для принудительного исполнения, он будет возвращаться в выдавший его орган для надлежащего оформления.

- Я осталась одна с трехлетней дочкой на руках, а муж ушел к другой женщине, с которой у него «огромная любовь». Развелись мы в марте, он должен платить алименты дочке, но пока мы не видели ни копейки. Что вы посоветуете? Хотелось бы знать, много ли в Пензенской области злостных неплательщиков алиментов и как с ними борются?

- Если вы предъявили исполнительный документ в УФССП России по Пензенской области, то алименты будут рассчитываться с момента вынесения судебного решения или даты, указанной в исполнительном документе.

В случае если должник официально трудоустроен, судебный пристав направит исполнительный документ по месту его работы в размере удержания, указанном в исполнительном документе.

В случае неполучения отчислений из заработной платы вам необходимо обратиться к судебному приставу с заявлением о проверке бухгалтерии организации, где трудоустроен должник.

Если же бывший супруг не трудоустроен, то расчет алиментов будет производиться исходя из размера средней заработной платы в Российской Федерации. Судебный пристав также направит запросы в регистрирующие органы для установления имущества должника. Его наличие позволит произвести арест и путем принудительной реализации погасить задолженность.

Также в отношении должника будут применены ограничения в праве на выезд из Российской Федерации и в праве управления транспортным средством.

Если по истечении трех месяцев должник продолжает уклоняться от уплаты положенного ребенку содержания, судебный пристав инициирует его привлечение к административной ответственности по ч.1 ст. 5.35.1 КоАП РФ. Ее санкции предусматривают наказание от обязательных работ до административного ареста на срок до 15 суток.

Если же и после этого выплаты алиментов не будут производиться, то должника привлекут к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 157 УК РФ, по которой предусмотрено наказание до 1 года лишения свободы.

Отмечу, что должников по алиментам, чьи исполнительные документы находятся на исполнении у судебных приставов Пензенской области, становится меньше. Ограничительные меры служат уроком тем, кто отказывается от содержания своих детей. Испытав на себе ограничения в праве выезда или управления автомобилем, должники стали более ответственно относиться к своим родительским обязанностям. Так, 8 073 человека ограничено в праве выезда за границу, 1 700 должников по алиментам ограничено в праве управления транспортным средством.

С начала 2022 года в Пензенской области судебными приставами возвращено детям более 115 миллионов рублей. В отношении тех, кто игнорировал свои родительские обязательства и нужды детей, было составлено 687 административных протоколов, возбуждено 354 уголовных дела.

Общая картина по применению мер принудительного исполнения в отношении имущества должников такова: судебные приставы обратили взыскание на 537 единиц принадлежащего должникам имущества, включая 24 автомобиля.

- Моя сестра с мужем жили в частном доме. Ее муж взял ипотечный кредит, супруги купили однокомнатную квартиру на имя сестры. Потом муж умер, за сестрой числится долг по ипотеке. Могут ли приставы забрать у нее новую квартиру?

- Ипотечный заем подразумевает залог недвижимости до момента его окончательной выплаты. В вашем случае, если долг по ипотеке не будет погашаться, то согласно договору ипотечного кредитования банк вправе подать иск в суд за обращением взыскания на заложенное имущество. В этом случае имущество перейдет в собственность банка.

- Мой муж задолжал банку, и сейчас из его зарплаты будут вычитать деньги в счет долга. Слышала, что после всех вычетов должен оставаться прожиточный минимум. Нужно ли подавать заявление, чтобы его оставляли, или это делается автоматически? И если нужно, то куда обратиться?

- Для начала необходимо понять, возбуждено в отношении вашего супруга исполнительное производство или банк предъявил исполнительный документ самостоятельно.

Если взыскание удерживается напрямую через банк или пенсионный фонд, то есть без участия судебных приставов, необходимо обратиться с таким заявлением к той организации, которая была инициатором судебного иска.

Если же имеется исполнительное производство, то для того, чтобы судебный пристав вынес постановление о сохранении прожиточного минимума, необходимо обратиться в отделение судебных приставов, где находится дело, с соответствующим заявлением.