Почему в поезде аннулируют билет на свободное место?

Вопрос от интернет-пользователя

Слышал про какие-то новые правила «РЖД». Мол, если я купил несколько билетов в купе и еду один, то часть из них могут аннулировать, а ко мне подсадят других пассажиров. Это правда?

Ответ специалиста

Возможность купить несколько мест в купе и ехать одному или вдвоем без посторонних пассажиров действительно существует. Такой вариант особенно привлекателен для тех, кто хочет путешествовать с большим комфортом, но не готов переплачивать за СВ. Однако есть важный нюанс: не все оплаченные места можно просто занять одному человеку.

В 2026 году пассажиры стали чаще сталкиваться с проверкой того, на кого именно оформлены билеты. Правила «РЖД» четко устанавливают, кто имеет право занимать места в купе. Основное требование содержится в пункте 92 приказа Минтранса России от 5 сентября 2022 года № 352 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом».

В документе указано: «Каждый пассажир при наличии проездного документа (билета) занимает место, указанное в его проездном документе (билете)». При этом правила позволяют одному пассажиру приобрести дополнительные места, если они свободны. Но такие места должны быть оплачены по полному тарифу для взрослого пассажира и оформлены дополнительными билетами.

Именно здесь на практике и возникает проблема с распространенной ранее схемой, когда взрослый пассажир покупал несколько билетов, а часть мест оформлял на детей, которые фактически в поезд не садились. Таким способом убивали сразу двух зайцев: избавлялись от попутчиков и экономили на стоимости билетов за счет скидки детей.

Могут ли аннулировать билет и подсадить другого пассажира?

Если взрослый купил билеты на несколько мест и они оформлены на детей, которых фактически нет в поезде, у проводника возникнут вопросы. В такой ситуации перевозчик потребует привести документы в соответствие с правилами. Дополнительное место должно оплачиваться именно по взрослому тарифу. Поэтому проводник или начальник поезда предложат переоформить дополнительный билет на фактически едущего пассажира с доплатой до взрослого тарифа. Если пассажир отказывается выполнять требования, билет на отсутствующего человека аннулируют. После этого освободившееся место станет доступно для продажи.

Отдельно стоит учитывать правила возврата железнодорожных билетов. Они установлены разделом X приказа Минтранса № 352. Согласно пункту 149 при возврате билета на поезд дальнего следования не позднее чем за 8 часов до отправления пассажиру возвращается полная стоимость проезда, включая стоимость билета (платы за проезд по инфраструктуре) и плацкарты (платы за само место в вагоне). Если билет сдается менее чем за 8 часов, но не позднее чем за 2 часа до отправления, возвращается стоимость билета и 50% стоимости плацкарты. При возврате менее чем за 2 часа до отправления пассажир получает стоимость билета без плацкарты, а также предусмотренные правилами дополнительные платежи.

После отправления поезда порядок меняется. При опоздании пассажира предусмотрена возможность обратиться в билетную кассу станции отправления в течение 12 часов с момента отправления поезда. В этом случае возвращается стоимость билета без плацкарты. Таким образом, человек просто физически не сможет вернуть даже часть денег за билет, ведь обращаться надо именно в кассу по месту отправления состава.