На АЗС требуют только наличные - законно ли это?

Вопрос от интернет-пользователя

Сейчас на некоторых заправках перестали принимать оплату банковскими картами. Операторы требуют только наличные. Законно ли это?

Ответ специалиста

Не всегда. По общему правилу, потребителю должны предоставить возможность выбрать способ оплаты - наличными или с использованием национальных платежных инструментов. Такой порядок установлен статьей 16.1 Закона «О защите прав потребителей». Роспотребнадзор отдельно разъясняет, что выбор способа оплаты остается за покупателем.

Однако из этого правила есть исключения. Закон не принуждает абсолютно каждую торговую точку иметь возможность принимать банковские карты. В частности, обязанность обеспечить оплату с использованием национальных платежных инструментов зависит от размера выручки продавца за предыдущий календарный год.

Кроме того, учитываются условия работы конкретных АЗС. Например, в месте расположения станции могут отсутствовать мобильная связь или доступ к интернету - из-за введенных ограничений по защите объектов критической инфраструктуры. В таком случае продавец освобождается от обязанности предоставлять возможность безналичной оплаты.

Есть и еще один момент, который касается оплаты бензина. Заправка не должна устанавливать одну цену при оплате наличными и другую - при оплате банковской картой только из-за способа расчета. Роспотребнадзор ранее отдельно напомнил, что продавать один и тот же товар по разным ценами в зависимости от формы оплаты запрещено.

Если водитель столкнулся с отказом принять карту, можно попросить сотрудника заправки разъяснить причину и сохранить подтверждение ситуации (например, фотографию объявления о способах оплаты или другие сведения, позволяющие установить обстоятельства отказа). При наличии признаков нарушения потребитель вправе обратиться с жалобой в Роспотребнадзор.