Пензенский «Дизель» уступил челябинцам в домашнем матче

19.02.2025 | 21:19

Вечером в среду, 19 февраля, пензенский «Дизель» на домашнем льду встретился с челябинским ХК «Челмет». За игрой наблюдали более 4 000 зрителей.

Счет открыли на 17-й минуте встречи. Пензенец Илья Квочко перехватил шайбу в зоне гостей и забросил ее в ворота соперников. На 19-й минуте матча отличился дизелист Владислав Лукин. На перерыв команды ушли со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Во втором периоде команды обменивались атаками, голевых моментов не было.

В последнем игровом отрезке, на 40-й минуте встречи, челябинцам удалось забросить шайбу в ворота «Дизеля». Через 4 минуты последовал второй гол. Гости сравняли счет.

На 50-й минуте игры челябянцы забили третий гол. На последних двух минутах матча пензенцы заработали вбрасывание, взяли тайм-аут, а после заменили вратаря на экстра-полевого игрока, но последний штурм ворот гостей не удался.

Встреча завершилась победой челябинского клуба - 3:2.

17 февраля игра с ХК «Горняк-УГМК» из Верхней Пышмы завершилась победой пензенцев. Дизелисты одержали верх со счетом 3:2.