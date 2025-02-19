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Спорт

Пензенский «Дизель» уступил челябинцам в домашнем матче

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Вечером в среду, 19 февраля, пензенский «Дизель» на домашнем льду встретился с челябинским ХК «Челмет». За игрой наблюдали более 4 000 зрителей.

Счет открыли на 17-й минуте встречи. Пензенец Илья Квочко перехватил шайбу в зоне гостей и забросил ее в ворота соперников. На 19-й минуте матча отличился дизелист Владислав Лукин. На перерыв команды ушли со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Пензенский «Дизель» уступил челябинцам в домашнем матче

Во втором периоде команды обменивались атаками, голевых моментов не было.

Пензенский «Дизель» уступил челябинцам в домашнем матче

В последнем игровом отрезке, на 40-й минуте встречи, челябинцам удалось забросить шайбу в ворота «Дизеля». Через 4 минуты последовал второй гол. Гости сравняли счет.

Пензенский «Дизель» уступил челябинцам в домашнем матче

На 50-й минуте игры челябянцы забили третий гол. На последних двух минутах матча пензенцы заработали вбрасывание, взяли тайм-аут, а после заменили вратаря на экстра-полевого игрока, но последний штурм ворот гостей не удался.

Пензенский «Дизель» уступил челябинцам в домашнем матче

Встреча завершилась победой челябинского клуба - 3:2.

17 февраля игра с ХК «Горняк-УГМК» из Верхней Пышмы завершилась победой пензенцев. Дизелисты одержали верх со счетом 3:2.

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